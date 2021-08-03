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Президент Туркмении лично поднял в воздух военный самолет

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочей поездки в Балканский велаят лично испытал военный самолет, пишет ИА «Фергана» со ссылкой на «Нейтральный Туркменистан».

Прибыв к месту стоянки новых воздушных судов, поступивших в распоряжение Вооруженных сил Туркмении, глава государства просмотрел чертежи с их техническими характеристиками, макеты и соответствующие иллюстрации, пишет газета. Затем верховный главнокомандующий вооруженными силами страны, облачившись в специальный костюм, в полной экипировке военного летчика занял место за штурвалом одного из самолетов, чтобы испытать его.

«Прежде чем привести машину в движение, глава государства тщательно совершил принятые в таких случаях предварительные действия. Через несколько минут, взревев реактивными двигателями, боевая машина взмывает в небо. В считаные секунды управляемый главой государства самолет набрал нужную высоту, на которой совершил несколько виражей. Завершив испытательный полет на новом самолете, глава государства совершил плавную посадку», — описывает полет Бердымухамедова корреспондент газеты.

О том, каким именно самолетом управлял Бердымухамедов, издание умалчивает. Между тем эксперты, опрошенные «Ферганой», опознали в самолете, которым управлял Бердымухамедов, итальянский учебно-тренировочный Aermacchi M-346. Основное его предназначение — подготовка пилотов для современных реактивных боевых самолетов.

Эти самолеты действительно есть в распоряжении туркменских вооруженных сил. Впервые Aermacchi M-346 Бердымухамедову продемонстрировали 3 мая 2018 года, во время внезапной проверки национальной армии. На днях Туркмения получила еще два таких воздушных судна.

Один из экспертов обратил внимание на то, что в статье «Нейтрального Туркменистана» самолет назван «сверхзвуковым», хотя на самом деле он таковым не является.

Ранее профильные издания с осторожностью писали о развитии туркменских ВВС, отмечая, что для этого у страны нет ни финансов, ни экспертной квалификации. А слабость экономики и политически мотивированные чистки в рядах вооруженных сил свидетельствуют, что военно-воздушный потенциал страны будет оставаться низким. Особую тревогу это вызывает на фоне обострения в соседнем Афганистане, пишет Eadaily.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Италия
Туркменистан
Продукция
M-346
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