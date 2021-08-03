«Краснодар» побывал на дне Балтики

Российская дизель-электрическая подводная лодка совершила глубоководное погружение в Балтийском море.

В соответствии с планом боевой подготовки моряки с ДЭПЛ «Краснодар» должны были выполнить ряд задач на больших глубинах, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту. Наибольшим погружением стала отметка 190 метров.

В ходе погружений была проверена работа всех систем и механизмов подводной лодки. Также подводники отработали алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

Завершив подводную часть учений, «Краснодар» приступил к следующему этапу. В его рамках экипаж субмарины проведет торпедные стрельбы по подводным и надводным целям, выполнит постановки мин, отработает задачи по уклонению от противолодочного вертолета Ка-27.

«Краснодар» относится к серии 636.3, которая существенно отличается от прежних «Варшавянок». Такие ДЭПЛ предназначены для борьбы с надводными кораблями и подлодками, постановок минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств субмарин этого типа – низкий уровень шумности.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)