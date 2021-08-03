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Известия.ru

Адмирал прокомментировал сообщения британских СМИ о подлодках РФ

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Британские СМИ транслируют домыслы, когда пишут о погрузившихся на 500 м в Атлантику российских подлодках класса «Борей». Такое мнение высказал в понедельник, 2 августа, адмирал-подводник экс-командующий Балтийским флотом РФ Владимир Валуев.

Таким образом он прокомментировал сообщение британской газеты The Sun о том, что российские подводные лодки в Атлантическом океане, опустились на глубину более чем 500 м. Издание отметило, что маневры субмарин вызывают опасения у британских военных.

«Я считаю, это домыслы. Таких приборов я не знаю, какими можно было бы проверить глубину погружения. Англичане что-то придумывают», — сказал Валуев в беседе с «РИА Новости».

При этом адмирал не исключил, что «Бореи» действительно могут погружаться на такую глубину. Однако, по словам Валуева, речь может идти об испытаниях атомных подводных лодок (АПЛ).

Он напомнил, что в СССР была построена подводная лодка «Комсомолец», которая могла погружаться на глубины до 1 км. Иными словами, туда, куда не достают торпеды. Если бы у России сейчас были такие подлодки, то «это была бы классика, то есть они были бы неуязвимы», считает адмирал.

Военные Великобритании неоднократно заявляли о планах отслеживать действия российских субмарин.

При этом в марте читатели издания Express высмеяли материал, в котором шла речь об отслеживании кораблем ВМС Великобритании подлодки России в проливе Ла-Манш. Некоторые пользователи указывали на то, что британский флот не может остановить даже рыбаков, которые крадут рыбу.


В свою очередь военнослужащие Великобритании еще летом 2020 года активно следили за субмариной «Краснодар» класса «Варшавянка», которая направлялась в сторону Санкт-Петербурга. Тогда отмечалось, что иностранные военные потеряли лодку.

Минобороны РФ неоднократно отмечало, что все российские корабли осуществляют походы и действия в нейтральных водах в соответствии с международным правом.

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