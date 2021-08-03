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WarSpot

Космическое командование Великобритании начинает работу

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Источник изображения: warspot.ru

Британцы официально запустили Космическое командование. В Минобороны Великобритании указывают, что космические силы будут защищать интересы и возможности страны в космосе.

«Специальная церемония, состоявшаяся вчера в штаб-квартире космического командования Королевских ВВС в Хай-Викомбе в Бэкингемшире, ознаменовала официальное открытие Космического командования Великобритании, и персоналу были вручены первые значки «Космический оператор», — сообщили в пресс-службе Минобороны Великобритании.

Запуск Космического командования Великобритании

Официально названное «Космическим командованием Великобритании» (U.K. Space Command), новое агентство берёт на себя командование и контроль над Центром космических операций страны, центром военной связи SKYNET и РЛС раннего предупреждения о баллистических ракетах на северо-востоке Англии.

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Страны
Великобритания
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