Войсковая ПВО Балтфлота на учениях под Калининградом отработает уничтожение воздушных целей "противника"

К манёврам привлечены 1 тыс. военнослужащих и более 200 единиц техники

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Подразделения войсковой противовоздушной обороны (ПВО) армейского корпуса и соединения морской пехоты проведут на территории Калининградской области учения в рамках начавшегося полевого выхода, сообщил в понедельник Балтийский флот (БФ).

"На завершающем этапе полевого выхода с подразделениями будут проведены тренировки по управлению огнём в составе дивизионов и боевые стрельбы из штатного вооружения. Боевые расчёты уничтожат воздушные цели, имитирующие самолёты, вертолёты и беспилотные аппараты условного противника, летящие на различных высотах и скоростях", - сказано в сообщении.

Для обозначения средств воздушного нападения "противника" планируется задействовать самолёты и вертолёты морской авиации флота, а также специальные средства имитации и воздушные мишени, информирует БФ.

"В задачах по ведению противовоздушной обороны Калининградской области будут задействованы переносные зенитные ракетные комплексы "Игла", зенитные пушечно-ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные артиллерийские комплексы "Шилка", зенитные ракетные системы и комплексы, включая "Тор М-2" и другие, стоящие на вооружении подразделений войсковой ПВО", - говорится в сообщении.

По данным БФ, "практические занятия пройдут на нескольких полигонах в Калининградской области".