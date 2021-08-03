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Американцы разработают противодроновый микроволновый излучатель

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Американцы разработают противодроновый микроволновый излучатель
Американцы разработают противодроновый микроволновый излучатель.
Источник изображения: Air Force Research Laboratory

Исследовательская лаборатория ВВС США объявила о поиске подрядчиков для создания высокомощной противодроновой микроволновой системы. Программа по ее разработке стартует осенью, а прототип военные хотят получить в 2023 году.

Сегодня микроволновое оружие практически не применяется. ООН считает, что оно потенциально может нарушить Женевские конвенции в части запрета на применение пыток. Например, «Луч боли», который разработала Raytheon в 2000-е годы для разгона толп, так ни разу и не использовался. Он генерировал микроволновое излучение в диапазоне волн 95 гигагерц, которое проникало в кожу человека на глубину до 0,4 миллиметра и нагревало ткани до температуры 44 градуса Цельсия.

Но беспилотники Женевские конвенции не защищают. Поэтому с их распространением военные снова вспомнили о микроволновом оружии, которое может отключать целые рои летательных аппаратов. В 2019 году американские военные представили систему «Тор», выводящую из строя беспилотные летательные аппараты короткими и мощными вспышками микроволнового излучения. Она предназначена для борьбы с роями дронов.


На прошлой неделе исследовательская лаборатория ВВС США опубликовала свое видение по поводу применения оружия направленной энергии в ближайшие сорок лет. Из него следует, что военных больше интересуют системы, способные одновременно уничтожать рой беспилотников, чем те, что уничтожают летательные аппараты один за другим.

Исследовательская лаборатория ВВС США 28 июля объявила, что ищет подрядчиков для создания высокомощной противодроновой микроволновой системы. Программу по ее разработке назвали «Мьельнир» — по имени молота бога Тора в скандинавской мифологии. Ее цель — найти экономичную противодроновую воздушную систему, по эффективности сравнимую или превосходящую «Тор». Программа стартует осенью, а первый прототип военные хотят получить в 2023 году.

Разработкой микроволнового оружия для борьбы с беспилотниками занимаются не только в США. Ранее мы писали про российскую микроволновую пушку, способную обезвреживать радиоэлектронное оборудование беспилотных летательных аппаратов, боевых частей высокоточных боеприпасов, самолетов и вертолетов.

Василиса Чернявцева

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Страны
Россия
США
Компании
Raytheon
ООН
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
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