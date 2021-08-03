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Известия.ru

Экс-глава продуправления Минобороны частично признал вину по делу о взятке

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Бывший руководитель продовольственного управления Минобороны РФ Андрей Бережной частично признал вину по делу о взятке, которая превышает 1 млрд рублей.

«Свою вину я признаю частично»,сказал Бережной в 235-ом Гарнизонном военном суде Москвы.

По данному делу также проходят экс-эксперт продовольственного управления подполковник Алексей Гринюк, экс-начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента госзакупок Минобороны Юрий Решетников и экс-начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны, полковник Александр Вакулин.

Подсудимые обвиняются в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В ходе оглашения обвинительного заключения в суде стало известно, что ущерб по уголовному делу экс-чиновников Минобороны, обвиняемых во взятке в 386 млн рублей, превысил 1 млрд рублей. Так, следствие оценило ущерб от превышения ими должностных полномочий в 650,42 млн рублей.

Ранее, 26 июля, военная прокуратура сообщила, что экс-руководитель продовольственного управления Минобороны РФ создал преступную группу для получения взяток. Отмечалось, что в данную группировку входили четыре офицера. Речь шла о Бережном, Гринюке, Вакулине и гражданском специалисте Александре Борувкове.

В марте экс-замглавы управления Минобороны России по конкурентным процедурам Александр Борувков был приговорен судом к 6,5 года колонии за махинации с госконтрактами на 650 млн рублей и взятку в 368 млн рублей. Судья учел полное признание фигурантом вины, изобличение им соучастников, частичное возмещение ущерба. Также он обязан выплатить штраф в размере 368 млн рублей.

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