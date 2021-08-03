Завершаются государственные испытания судна тылового обеспечения "Всеволод Бобров"

ЦАМТО, 2 августа. Завершаются государственные испытания судна тылового обеспечения проекта 23120 "Всеволод Бобров", построенного на Судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в состав АО "ОСК").
Испытания проходили в Балтийском море в течение недели. По их результатам будет принято решение о приемке судна в состав Военно-морского флота.
В ходе работы государственная комиссия приемки кораблей проверила главную энергетическую установку в режиме полного хода судна, комплекс связи, навигационное оборудование, видеонаблюдение, постановку на якорь на предельной глубине и десятки других пунктов государственной программы испытаний.
"Серьезных замечаний к "Всеволоду Боброву" нет. Мы планируем, что в первой декаде августа состоится подписание приемного акта, после чего главком ВМФ примет решение о дате подъема Военно-морского флага на судне", – отметил генеральный директор Северной верфи Игорь Орлов.
Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – второе судно проекта 23120, построенное на Северной верфи. Головное судно "Эльбрус" вошло в отряд судов обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота в 2018 году.
Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию и системе динамического позиционирования оно может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море. Класс автоматизации А1 обеспечивает безвахтенное обслуживание. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.
Судно названо в честь знаменитого футболиста и хоккеиста, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР, олимпийского чемпиона Всеволода Михайловича Боброва (01.12.1922-01.07.1979), единственного спортсмена в истории Олимпийских игр, который был капитаном футбольной и хоккейной команд.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".