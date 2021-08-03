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РИА Новости

"В постоянной боеготовности". Военный эксперт рассказал о вооружении ВДВ

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Военнослужащие воздушно-десантных войск на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Военнослужащие воздушно-десантных войск на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Вооружение ВДВ в ближайшее время могут пополнить плавающие танки "Спрут-СДМ1", а также другие новинки. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что десантникам поставляется самое современное мобильное вооружение.

В Воздушно-десантные войска с 2022 года ожидается поступление уникальных легких плавающих танков "Спрут-СДМ1", бронемашин "Тайфун-ВДВ", противотанковых ракетных комплексов "Корнет-Д1" и других типов вооружения.

В понедельник ВДВ отмечают 91-ю годовщину со дня основания.

Как отметил в эфире радио Sputnik полковник в отставке Виктор Литовкин, российские Воздушно-десантные войска полностью механизированы и обладают пригодными для десантирования боевыми машинами.

"Воздушно-десантные войска – это самый мобильный, самый боевой, самый подготовленный вид вооруженных сил. Десантники – практически в постоянной боевой готовности. Для того, чтобы они могли осуществить свои задачи и в тылу противника, и на переднем крае, им поставляют самое современное мобильное вооружение. Так, у них есть боевые машины десанта БМД-4М. Это очень мощная боевая машина – артиллеристский ствол 100 мм, крупнокалиберная пушка, зенитный пулемет, имеет на вооружении противотанковые управляемые снаряды. Может брать на борт, кроме экипажа, еще до девяти человек десанта. Это машина, которую можно десантировать с самолета на парашютах", – рассказал Виктор Литовкин.

По его словам, поступление на вооружение легкого танка "Спрут-СДМ1", имеющего боевую массу всего 18 тонн, позволит десантникам решать сложные задачи.

"Это легкий танк, который может преодолевать водные преграды с волнением в три балла. Главная его особенность – мощная 125-миллиметровая пушка, такая же, как у основных российских танков. Это говорит о том, что он может стрелять очень мощными снарядами: осколочно-фугасными, фугасными и противотанковыми. На этом танке очень хорошая оптика, очень хорошие системы управления оружием. У десантников есть противотанковые управляемые снаряды самых последних модификаций, которые управляются по лазерному лучу и по радиолучу, они пробивают броню вражеской бронетехники толщиной до метра", – отметилвоенный эксперт.

В настоящее время ведутся государственные испытания танка, которые должны завершиться в начале следующего года.

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Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
БМД-4
Корнет
Тайфун-ВДВ
Проекты
Тайфун
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