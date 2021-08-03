Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" планируют передать ВМФ в августе

Построенное для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" (заводской номер 881) проекта 23120 выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 20.03.2021.

Сейчас "Всеволод Бобров" завершает государственные испытания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Судостроительный завод "Северная верфь" планирует во второй декаде августа передать ВМФ судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба предприятия.

"Судно "Всеволод Бобров", построенное на "Северной верфи", завершает государственные испытания <…> Серьезных замечаний к "Всеволоду Боброву" нет. Мы планируем, что в первой декаде августа состоится подписание приемного акта, после чего главком ВМФ примет решение о дате подъема военно-морского флага на судне", - приводятся в сообщении слова генерального директора завода Игоря Орлова.

"Всеволод Бобров" - второе судно проекта 23120, построенное на "Северной верфи". Головное судно "Эльбрус" вступило в отряд обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота в 2018 году. По результатам эксплуатации головного заказа проект 23120 доработан. Усовершенствованы системы связи и навигации.

Судно проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, гидрографических исследований, помощи кораблям, попавшим в бедствие. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.

"Северная верфь" (первое название - "Путиловская") - петербургское судостроительное предприятие, основанное в 1912 году. Завод занимает одно из ведущих мест в отрасли, выпустив за свою историю свыше 600 надводных кораблей и судов.