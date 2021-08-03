Войти
ТАСС

Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" планируют передать ВМФ в августе

439
0
0
Всеволод Бобров
Построенное для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" (заводской номер 881) проекта 23120 выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 20.03.2021.
Источник изображения: ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"

Сейчас "Всеволод Бобров" завершает государственные испытания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Судостроительный завод "Северная верфь" планирует во второй декаде августа передать ВМФ судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба предприятия.

"Судно "Всеволод Бобров", построенное на "Северной верфи", завершает государственные испытания <…> Серьезных замечаний к "Всеволоду Боброву" нет. Мы планируем, что в первой декаде августа состоится подписание приемного акта, после чего главком ВМФ примет решение о дате подъема военно-морского флага на судне", - приводятся в сообщении слова генерального директора завода Игоря Орлова.

"Всеволод Бобров" - второе судно проекта 23120, построенное на "Северной верфи". Головное судно "Эльбрус" вступило в отряд обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота в 2018 году. По результатам эксплуатации головного заказа проект 23120 доработан. Усовершенствованы системы связи и навигации.

Судно проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, гидрографических исследований, помощи кораблям, попавшим в бедствие. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.

"Северная верфь" (первое название - "Путиловская") - петербургское судостроительное предприятие, основанное в 1912 году. Завод занимает одно из ведущих мест в отрасли, выпустив за свою историю свыше 600 надводных кораблей и судов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Северная верфь
Проекты
23120 Эльбрус
СФ
Похожие новости
29.03.2021
Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море - Северный флот
16.02.2021
На судне тылового обеспечения "Всеволод Бобров" завершаются швартовные испытания
13.11.2020
Головной корвет "Гремящий" передадут ВМФ России 25 декабря
29.10.2019
Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" готовится к заселению экипажа
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 15:34
  • 117
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 03.08 15:15
  • 84
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 03.08 14:45
  • 29
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 03.08 14:38
  • 317
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 03.08 13:45
  • 36
В тушении пожаров в Турции задействовали самолеты из РФ и Украины
  • 03.08 13:23
  • 1045
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.08 12:58
  • 108
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 03.08 10:41
  • 1
В США российский Су-75 назвали ненастоящим
  • 03.08 10:29
  • 1
Новейший истребитель Су-75 поборется за лавры первенства с американским F-35
  • 03.08 10:14
  • 175
Космонавтика Илона Маска
  • 03.08 10:12
  • 1
Определена дата нового запуска космического корабля Starliner
  • 03.08 10:11
  • 1
Истребитель Сheckmate получит новое имя
  • 03.08 09:59
  • 2
ООН предрекает мировой апокалипсис
  • 03.08 08:33
  • 47
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 03.08 08:00
  • 4
Таиланд намерен закупить в США ПТРК "Джавелин" – DSCA