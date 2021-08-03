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WarSpot

Итальянский авианосец получил «Молнии»

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Источник изображения: warspot.ru

Итальянский флот вооружается истребителями пятого поколения. Вчера, 1 августа, портал navalnews.com сообщил о том, что ВМС Италии приступили к испытаниям своих новейших истребителей F-35B на палубе авианосца Cavour.

«Сегодня мы являемся свидетелями посадки на авианосец Cavour первого F-35 ВМС Италии: большой шаг к стратегической цели по обеспечению обороны Италии авианосным потенциалом и оснащению самолётами последнего поколения. Способность, которая превращает нас в элиту, состоящую из нескольких стран мира, тем самым повышая уровень и международный вес Италии», — заявил адмирал ВМС Италии Джузеппе Каво Драгоне.

Истребитель F-35B ВМС Италии на авианосце Cavour

Авианосец Cavour был заложен в 2001 году, а спустя три года сошёл на воду. Боевая служба корабля началась в июне 2009 года. Длина авианосца составляет 244 м, полное водоизмещение — 35 000 т. В базовом варианте его авиакрыло насчитывало 8 самолётов AV-8B Harrier II и 12 вертолётов. Весной прошлого года флагман итальянского флота прошёл модернизацию, позволяющую кораблю полноценно работать с истребителями пятого поколения.

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Страны
Италия
Продукция
F-35
F-35B
Harrier
Проекты
Авианосец
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