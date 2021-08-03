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ЦАМТО

ВМС Гондураса получили патрульный катер "Дефиант-85"

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Патрульный катер "Дефиант-85" (Defiant 85)
Патрульный катер "Дефиант-85" (Defiant 85).
Источник изображения: nauticexpo.ru

ЦАМТО, 2 августа. На военно-морской базе "Пуэрто-Кортес" в присутствии атташе США по вопросам обороны Кристофера Патераса состоялась церемония передачи командованию ВМС Гондураса нового патрульного катера FNH-8502 "Рио Агуан" класса "Дефиант-85", построенного компанией Metal Shark.

Как сообщает Infodefensa.com, катер планируется применять в операциях по обеспечению безопасности на море, перехвату нарушителей, противодействию незаконному обороту наркотиков, охране рыболовных промыслов, мониторингу состояния окружающей среды.

Длина катера "Дефиант-85" составляет 26,59 м, максимальная ширина – 6,05 м, скорость – 25 узлов. Он оснащен двумя дизельными двигателями Caterpillar C-32 мощностью 1600 л.с. Дальность плавания – 706 морских миль на скорости 12 узлов, автономность – 6 суток, экипаж – 10 человек. Катер оснащен 5,7-метровой надувной шлюпкой с жестким корпусом.

Как сообщал ЦАМТО, поставка катера ВМС Гондураса является частью инициированной в 2017 году программы сотрудничества Южного командования ВС США (US Southern Command – SOUTHCOM) с шестью странами-союзницами из Центральной Америки, Карибского бассейна и Южной Америки. Целью проекта является улучшение оснащенности военно-морских сил и сил береговой охраны данных государств.

В июне 2017 года компания Metal Shark была выбрана командованием ВМС США в качестве подрядчика постройки в рамках программы "Иностранные военные продажи" патрульных катеров прибрежной зоны NCPV (near coastal patrol vessels) для государств-партнеров США.

Соглашение, общая стоимость которого может превысить 54 млн. долл., предполагает постройку до 13 алюминиевых катеров класса "Дефиант" для Доминиканской Республики, Сальвадора, Гондураса, Коста-Рики, Гватемалы и других государств-партнеров США. Компания также поставит до 13 комплектов электронно-оптических / инфракрасных датчиков, диагностического оборудования, обеспечит развертывание в стране назначения, подготовку экипажей и поддержку испытаний. Начальный контракт стоимостью 16,19 млн. долл. предусматривал постройку и поставку патрульных катеров Доминиканской Республике, Сальвадору и Гондурасу.

На текущий момент патрульный катер класса "Дефиант-85" передан ВМС Доминиканской Республики, а Береговой охране Коста-Рики поставлены один катер "Дефиант-45" и два "Дефиант-38". Большая часть стоимости строительства каждого катера финансируется США, а меньшая часть – страной-получателем.

На вооружении ВМС Гондураса в настоящее время также состоят два патрульных катера "Стэн Патрол 4207", шесть катеров-перехватчиков DI-1102 компании Damen и один патрульный катер класса OPV-62M (Offshore Patrol Vessel) компании Israel Shipyards Ltd.

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Страны
Гондурас
Коста-Рика
Сальвадор
США
Компании
Caterpillar
Damen Shipyards
Israel Shipyards
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