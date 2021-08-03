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Российская газета

Глава СВР оценил работу группы Bellingcat

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Источник изображения: Евгений Биятов/РИА Новости

Группа Bellingcat была создана для оказания давления на страны, организации и отдельных граждан. С этим проектом сотрудничают бывшие работники спецслужб, которые готовы за деньги выполнить любую задачу. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Что касается вот этой организации Bellingcat, то она нужна для оказания давления или на страну, или на физических, юридических лиц. При этом используют, конечно, нечестные методы. Информация, которая используется в таких случаях, фальшивая, непроверенная, она имеет свои цели", - сказал Нарышкин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По его словам, в проекте принимают участие бывшие сотрудники спецслужб. "Они готовы выполнить любую задачу, поскольку делают это за деньги, небескорыстно, - заявил глава СВР. - Доверять им нельзя, конечно".

Он также рассказал, что признанные в РФ СМИ-иноагентами "Проект" и Insider связаны в одну сеть с Bellingcat. "Там сложная режиссура, которая требует больших навыков и больших усилий. Но связь между ними существует. И мы это чувствуем и видим", - отметил Нарышкин.


Юрий Когалов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Нарышкин Сергей
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