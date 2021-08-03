The Sun (Великобритания): смертоносные русские подлодки под «глубоким прикрытием» в Атлантике

Британия испугалась: зачем десятки смертоносных российских АПЛ типа «Борей» спрятались в глубинах Атлантики рядом с ней? Несомненно, чтобы показать военную решимость России в отношении НАТО. АПЛ проекта «Борей» способны нести новейшие сверхзвуковые «Цирконы» и поражать цели на удалении 11 000 километров.

Российские стратегические атомные подводные лодки проекта «Борей», возможно вооруженные сверхзвуковыми ракетами, выполняют какие-то зловещие миссии по «глубокому проникновению», ныряя на глубину более 500 метров в Атлантическом океане.

Десятки стратегических атомных подводных лодок Владимира Путина, принадлежащих к 4-му поколению проекта 955 "Борей", необычайно глубоко ныряют в Норвежском море поблизости от Британии.

Предполагается, что эти стратегические подводные корабли могут нести новые гиперзвуковые ракеты "Циркон 3М22", которые способны преодолевать 2,7 км в секунду.

Источник в военных кругах сообщил газете Mirror: "Причина этих чрезвычайно глубинных миссий русских пока не ясна для большинства аналитиков. Скорее всего, это может быть попыткой России обеспечить скрытный доступ ко всей Атлантике".

"В последнее время активность российских подводных лодок возросла, как и активность большей части вооруженных сил России. Судя по всему, русские испытывают НАТО на решимость".

"В настоящее время Россия стремится как можно больше демонстрировать свою силу и влияние по всему миру. Особенно это касается ее Северного флота, который играет решающую роль в обеспечении для России выхода на просторы Атлантики".

Ситуация очень тревожная

Обычно российские подводные лодки не ныряют глубже 400 метров, а предельная глубина их погружения составляет около 900 метров.

Военный эксперт Брюс Джонс сказал нашей газете: "Настрой российских военных уже несколько месяцев вызывает тревогу. Об этом свидетельствует, например, недавнее наращивание российской военной мощи на границе с Украиной. Последний шаг России с подлодками может быть направлен просто на то, чтобы "подразнить" НАТО и заставить страны-члены альянса понервничать. Но в любом случае это определенно означает эскалацию военных приготовлений русских. Следует особо отметить то факт, что теперь они уделяют особое внимание глубоководным операциям, наращивая таким образом скрытность действий своего подводного флота".

Во время саммита G7 в начале этого года высказывались опасения, что российская подводная лодка с крылатыми ракетами могла патрулировать побережье Корнуолла, где и проходил саммит.

В тогдашних сообщениях утверждалось, что королевские военно-воздушные силы проводили "необычные" операции в водах и воздушном пространстве вокруг этого района, что вызвало опасения, что что-то там было не так.

Газета The Sun сообщала, что для обеспечения безопасности саммита было создано "стальное кольцо" стоимостью 30 миллионов фунтов стерлингов, которое включало в себя даже использование авианосца Prince of Wales.

Как сообщал авторитетный американский журнал The Washington Examiner, морские и военно-воздушные силы НАТО участвовали в отдельных операциях по борьбе с предполагаемой угрозой безопасности, исходящей от русских.

Это включало в себя повышенную активность авиации ВМС США, британских морских и военно-воздушных сил и французской противолодочной авиации.

В частности, в публикации The Washington Examiner содержались утверждения о том, что самолет-разведчик P-8 Poseidon Королевских ВВС был развернут в 500 милях от своей базы в Лоссимауте в Шотландии, "выполняя патрульные полеты на малой высоте и скорости в районе Корнуолла".

Он действовал непосредственно у 12-мильной морской границы Великобритании, что наводило на мысль, что этот самолет-разведчик, возможно, отслеживал что-то конкретное.

Россия представила свою первую подводную лодку-монстра проекта "Борей" в 2019 году, дав ей название "Князь Владимир".

Атомная стратегическая подводная лодка с ядерными баллистическими ракетами типа "Борей" способна запускать 20 межконтинентальных атомных ракет "Булава", и может уничтожать целые города на удалении до 11 000 километров от места запуска.

Этот стратегический российский подводный крейсер называют самой смертоносной подводной лодкой на планете.

Сара Грилиш (Sarah Grealish)