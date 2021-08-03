По словам главы Роскосмоса, сейчас на космодромах ограничительные меры по посещению из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил провести Летнюю космическую школу на космодроме Восточный.

"Я бы вообще предложил как-нибудь - надеюсь, в следующем году это будет возможно с точки зрения эпидемиологической ситуации - провести Летнюю космическую школу на Восточном. Почему нет? Давайте подумаем с организаторами", - предложил Рогозин, выступая с лекцией на Летней космической школе.

По словам главы Роскосмоса, сейчас на космодромах ограничительные меры по посещению из-за пандемии коронавируса.

Летняя космическая школа - ежегодная научно-просветительская программа для школьников, студентов и специалистов. В этом году она проходит с 31 июля по 8 августа в Сколтехе. Программа школы делится на два этапа: сначала участники проходят курс теоретических лекций по астрофизике, космонавтике, космической медицине, космической связи, после чего происходит закрепление полученных знаний с помощью симуляции полета межзвездной экспедиции.