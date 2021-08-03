Войти
ТАСС

Рогозин предложил провести Летнюю космическую школу на космодроме Восточный

419
0
0
Запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1б" 05.07.2019
Запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1б" 05.07.2019.
Источник изображения: Валерий Шарифулин / ТАСС

По словам главы Роскосмоса, сейчас на космодромах ограничительные меры по посещению из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил провести Летнюю космическую школу на космодроме Восточный.

"Я бы вообще предложил как-нибудь - надеюсь, в следующем году это будет возможно с точки зрения эпидемиологической ситуации - провести Летнюю космическую школу на Восточном. Почему нет? Давайте подумаем с организаторами", - предложил Рогозин, выступая с лекцией на Летней космической школе.

По словам главы Роскосмоса, сейчас на космодромах ограничительные меры по посещению из-за пандемии коронавируса.

Летняя космическая школа - ежегодная научно-просветительская программа для школьников, студентов и специалистов. В этом году она проходит с 31 июля по 8 августа в Сколтехе. Программа школы делится на два этапа: сначала участники проходят курс теоретических лекций по астрофизике, космонавтике, космической медицине, космической связи, после чего происходит закрепление полученных знаний с помощью симуляции полета межзвездной экспедиции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Медицина
Похожие новости
14.01.2020
Полет на Луну: во сколько обойдется постройка "Орла"
28.08.2018
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
31.12.2014
На Восточном завершается бетонирование важнейшего объекта космической инфраструктуры – стартового сооружения «Союз-2»
31.12.2014
Неделя авиакосмических технологий
11.12.2012
Космическое притяжение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 15:34
  • 117
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 03.08 15:15
  • 84
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 03.08 14:45
  • 29
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 03.08 14:38
  • 317
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 03.08 13:45
  • 36
В тушении пожаров в Турции задействовали самолеты из РФ и Украины
  • 03.08 13:23
  • 1045
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.08 12:58
  • 108
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 03.08 10:41
  • 1
В США российский Су-75 назвали ненастоящим
  • 03.08 10:29
  • 1
Новейший истребитель Су-75 поборется за лавры первенства с американским F-35
  • 03.08 10:14
  • 175
Космонавтика Илона Маска
  • 03.08 10:12
  • 1
Определена дата нового запуска космического корабля Starliner
  • 03.08 10:11
  • 1
Истребитель Сheckmate получит новое имя
  • 03.08 09:59
  • 2
ООН предрекает мировой апокалипсис
  • 03.08 08:33
  • 47
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 03.08 08:00
  • 4
Таиланд намерен закупить в США ПТРК "Джавелин" – DSCA