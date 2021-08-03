Войти
ТАСС

Рогозин предложил создать на новой орбитальной станции модуль для туристов

401
0
0
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

По словам гендиректора Роскосмоса, госкорпорация не будет заниматься суборбитальными полетами, как американские миллиардеры

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил создать на Российской орбитальной служебной станции (РОСС) специальный модуль для посещения ее туристами.

Глава госкорпорации напомнил, что в субботу во время заседания Научно-технического совета Роскосмоса обсуждалась архитектура РОСС. "Я предложил в проект создание отдельного модуля для посещения", - отметил Рогозин на лекции в рамках Летней космической школы.

По словам гендиректора Роскосмоса, госкорпорация не будет заниматься суборбитальными полетами, как американские миллиардеры. "Это больше дело частных компаний", - считает он.

Как уточнил Рогозин, Роскосмос будет развивать направление космического туризма в части развития орбитальной пилотируемой программы. В качестве примера глава госкорпорации привел планы по запуску молодых ученых, которые могли бы сами проводить эксперименты на МКС, если подготовка к полету будет ускорена.

Летняя космическая школа - ежегодная научно-просветительская программа для школьников, студентов и специалистов. В этом году она проходит с 31 июля по 8 августа в Сколтехе. Программа школы делится на два этапа: сначала участники проходят курс теоретических лекций по астрофизике, космонавтике, космической медицине, космической связи, после чего происходит закрепление полученных знаний с помощью симуляции полета межзвездной экспедиции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Медицина
МКС
Похожие новости
17.06.2021
Рогозин предложит NASA сотрудничество в съемках фильма на МКС
17.05.2021
Звездные войны: сможет ли Россия опередить Тома Круза в первом фильме в космосе? (The Telegraph, Великобритания)
05.02.2021
"Прогресс МС-16" доставит на МКС запас азота для пополнения атмосферы и средства герметизации
11.02.2019
"Техника дает сбой": Роскосмос оправдался за аварии
16.01.2019
Превзойти "Аполлоны": как Россия готовится к колонизации Луны
05.06.2014
Россия и США начали переговоры о новых совместных проектах на МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 15:34
  • 117
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 03.08 15:15
  • 84
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 03.08 14:45
  • 29
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 03.08 14:38
  • 317
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 03.08 13:45
  • 36
В тушении пожаров в Турции задействовали самолеты из РФ и Украины
  • 03.08 13:23
  • 1045
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.08 12:58
  • 108
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 03.08 10:41
  • 1
В США российский Су-75 назвали ненастоящим
  • 03.08 10:29
  • 1
Новейший истребитель Су-75 поборется за лавры первенства с американским F-35
  • 03.08 10:14
  • 175
Космонавтика Илона Маска
  • 03.08 10:12
  • 1
Определена дата нового запуска космического корабля Starliner
  • 03.08 10:11
  • 1
Истребитель Сheckmate получит новое имя
  • 03.08 09:59
  • 2
ООН предрекает мировой апокалипсис
  • 03.08 08:33
  • 47
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 03.08 08:00
  • 4
Таиланд намерен закупить в США ПТРК "Джавелин" – DSCA