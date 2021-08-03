Адмиралтейские верфи завершили заводские ходовые испытания ДЭПЛ "Магадан"

ЦАМТО, 2 августа. АО "Адмиралтейские верфи" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) завершило заводские ходовые испытания большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Магадан".

Морская часть заводских ходовых испытаний прошла в полигонах Балтийского флота в два этапа. В ближних полигонах выполнены задачи вывески и кренования, проведены измерения уровня шума, замеры магнитных полей корабля. В дальних полигонах подводная лодка прошла скоростные, маневренные и глубоководные испытания. Специалисты предприятия осуществили проверку гидроакустического комплекса, комплексов радиолокации и связи, энергетической установки и систем обеспечения жизнедеятельности подводной лодки.

ДЭПЛ "Магадан" успешно выполнила запланированные погружения, в том числе глубоководные. Все системы и механизмы корабля работали в штатном режиме, в соответствии с заявленными тактико-техническими характеристиками.

Подводная лодка вернулась на предприятие накануне Дня Военно-морского флота 16 июля, после чего началась береговая часть испытаний, включавшая закрытие заводских ходовых удостоверений и подписание необходимой документации.

"Магадан" – третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, спущена на воду 26 марта текущего года в высокой (91%) степени готовности. Корабль заложен 1 ноября 2019 года и в ноябре 2021 года будет передан в состав ВМФ России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".