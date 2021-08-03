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Интерфакс-АВН

Учения РФ и Узбекистана стартовали у границы с Афганистаном

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ВДВ
ВДВ.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Екатеринбург. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Совместное учение РФ и Узбекистана стартовало на узбекском горном полигоне "Термез" у границы с Афганистаном, сообщает пресс-служба Центрального военного округа в понедельник

Учение продлится до 10 августа в Сурхандарьинской области республики - в районе, граничащем с Афганистаном. В рамках учения военнослужащие совместной группировкой войск отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона.

В учении примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил России и Узбекистана, основу российского контингента составят военнослужащие миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа. Также будет задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе авиация. В частности, звено штурмовых самолетов с российской авиабазы "Кант" в Киргизии.

Объединенная российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства. На ее вооружении находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Учение проходит на фоне обострения обстановки в Афганистане.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов Афганистана.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.

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