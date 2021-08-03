Войти
Российская газета

Перестрелка под водой: NI оценил российский автомат АДС

437
0
0
Источник изображения: ГК "Ростех"

Российский автомат АДС завоевал признание среди военных разных стран. Ведь это, пожалуй, первое в мире оружие, которое одинаково эффективно под водой и на суше. К такому выводу пришел военный эксперт журнала The National Interest Питер Сучиу.

Еще полвека назад на вооружение боевых пловцов Советского Союза были приняты пистолет СПП-1 и автомат АПС. Однако отлично стрелявшие под водой, они не были эффективны на суше, и бойцы были вынуждены носить два автомата: подводный и обычный. С появлением "подводной штурмовой винтовки", так в США назвали АДС - "Автомат Двухсредный Специальный", данная проблема оказалась решена.

Конструкторы из Тулы создали автомат, имеющий компоновку типа "булл-пап", то есть спусковой крючок в нем расположен перед магазином с патронами и ударным механизмом. В итоге оружие получилось компактным - длина 660 мм, но с полноценным стволом - 415 мм. Поскольку АДС также предназначен для ведения огня на суше, автомат получил возможность установки глушителя, подствольного 40-мм гранатомета, оптического и ночного прицела.

Главная новинка автомата АДС - это совместимость с патронами стандартного калибра 5,45×39 мм. На суше автомат показывает достойную дальность в 600 метров, что сопоставимо со стандартными штурмовыми винтовками.

"Однако для использования под водой требуются специальные патроны ПСП с более длинной пулей специальной формы с плоским концом, который создает гидродинамическую полость, чтобы свести к минимуму сопротивление воды", - пишет в переводе "ИноСМИ".

Плоский носик пули создает вокруг себя кавитационную полость, своего рода воздушный пузырь, и выпущенная пуля не кувыркается в воде, а ведет себя стабильно.

Отметим, что сердечник патрона ПСП - это 16-граммовая твердосплавная пуля, начальная скорость которой под водой составляет порядка 330 м/с. На глубине до пяти метров эффективная дальность стрельбы равна 25 метрам, на глубине 20 метров - 18 метрам.

Благодаря АДС боевые пловцы смогут обойтись без специального оружия для подводных операций и пользоваться одним универсальным. Поэтому новые автоматы уже поступили на вооружении подразделений специального назначения ВМФ России.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
АДС
Похожие новости
02.08.2021
В США оценили преимущество российского оружия под водой
02.08.2021
The National Interest (США): русские теперь выиграют любую перестрелку… под водой
25.11.2019
Окажет ли Израиль военную помощь сирийским курдам?
24.08.2017
Александр Денисов: "В новой программе вооружения разработке и производству высокоточного оружия отведено определяющее значение"
24.02.2015
Ближневосточный прицел
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 15:34
  • 117
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 03.08 15:15
  • 84
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 03.08 14:45
  • 29
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 03.08 14:38
  • 317
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 03.08 13:45
  • 36
В тушении пожаров в Турции задействовали самолеты из РФ и Украины
  • 03.08 13:23
  • 1045
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.08 12:58
  • 108
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 03.08 10:41
  • 1
В США российский Су-75 назвали ненастоящим
  • 03.08 10:29
  • 1
Новейший истребитель Су-75 поборется за лавры первенства с американским F-35
  • 03.08 10:14
  • 175
Космонавтика Илона Маска
  • 03.08 10:12
  • 1
Определена дата нового запуска космического корабля Starliner
  • 03.08 10:11
  • 1
Истребитель Сheckmate получит новое имя
  • 03.08 09:59
  • 2
ООН предрекает мировой апокалипсис
  • 03.08 08:33
  • 47
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 03.08 08:00
  • 4
Таиланд намерен закупить в США ПТРК "Джавелин" – DSCA