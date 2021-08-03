Перестрелка под водой: NI оценил российский автомат АДС

Российский автомат АДС завоевал признание среди военных разных стран. Ведь это, пожалуй, первое в мире оружие, которое одинаково эффективно под водой и на суше. К такому выводу пришел военный эксперт журнала The National Interest Питер Сучиу.

Еще полвека назад на вооружение боевых пловцов Советского Союза были приняты пистолет СПП-1 и автомат АПС. Однако отлично стрелявшие под водой, они не были эффективны на суше, и бойцы были вынуждены носить два автомата: подводный и обычный. С появлением "подводной штурмовой винтовки", так в США назвали АДС - "Автомат Двухсредный Специальный", данная проблема оказалась решена.

Конструкторы из Тулы создали автомат, имеющий компоновку типа "булл-пап", то есть спусковой крючок в нем расположен перед магазином с патронами и ударным механизмом. В итоге оружие получилось компактным - длина 660 мм, но с полноценным стволом - 415 мм. Поскольку АДС также предназначен для ведения огня на суше, автомат получил возможность установки глушителя, подствольного 40-мм гранатомета, оптического и ночного прицела.

Главная новинка автомата АДС - это совместимость с патронами стандартного калибра 5,45×39 мм. На суше автомат показывает достойную дальность в 600 метров, что сопоставимо со стандартными штурмовыми винтовками.

"Однако для использования под водой требуются специальные патроны ПСП с более длинной пулей специальной формы с плоским концом, который создает гидродинамическую полость, чтобы свести к минимуму сопротивление воды", - пишет в переводе "ИноСМИ".

Плоский носик пули создает вокруг себя кавитационную полость, своего рода воздушный пузырь, и выпущенная пуля не кувыркается в воде, а ведет себя стабильно.

Отметим, что сердечник патрона ПСП - это 16-граммовая твердосплавная пуля, начальная скорость которой под водой составляет порядка 330 м/с. На глубине до пяти метров эффективная дальность стрельбы равна 25 метрам, на глубине 20 метров - 18 метрам.

Благодаря АДС боевые пловцы смогут обойтись без специального оружия для подводных операций и пользоваться одним универсальным. Поэтому новые автоматы уже поступили на вооружении подразделений специального назначения ВМФ России.

Николай Грищенко