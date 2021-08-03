Истребитель Сheckmate получит новое имя

Перспективный одномоторный истребитель Сухого Checkmate получит другое имя.

- Checkmate - это рабочее название. В итоге мы, конечно же, придем к традиционной номенклатуре, к которой привыкли. Скорее всего, это будет Су-75. Раз база берется от Су-57, то вариант - Су-75, - рассказал РБК глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Прототип легкого истребителя Checkmate стал главным событием МАКС-2021. Самолет во многом базируется на технологиях Су-57 и ориентирован на экспорт. Ему предстоит конкурировать в первую очередь с передовыми машинами Китая. Среди преимуществ Checkmate названы мощное оружие, низкая стоимость обслуживания и возможность работать с необорудованных аэродромов. Начало летных испытаний истребителя ожидается в 2023 году.

Антон Валагин