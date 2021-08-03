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Российская газета

Истребитель Сheckmate получит новое имя

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Источник изображения: rg.ru

Перспективный одномоторный истребитель Сухого Checkmate получит другое имя.

- Checkmate - это рабочее название. В итоге мы, конечно же, придем к традиционной номенклатуре, к которой привыкли. Скорее всего, это будет Су-75. Раз база берется от Су-57, то вариант - Су-75, - рассказал РБК глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Прототип легкого истребителя Checkmate стал главным событием МАКС-2021. Самолет во многом базируется на технологиях Су-57 и ориентирован на экспорт. Ему предстоит конкурировать в первую очередь с передовыми машинами Китая. Среди преимуществ Checkmate названы мощное оружие, низкая стоимость обслуживания и возможность работать с необорудованных аэродромов. Начало летных испытаний истребителя ожидается в 2023 году.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Checkmate
ПАК ФА
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
МАКС-20XX
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1 комментарий
№1
03.08.2021 10:11
Новое имя, надеюсь, на русском языке.
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