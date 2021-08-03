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Российская газета

Military Watch оценил перспективы Су-35

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Су-35С
Су-35С.
Источник изображения: rg.ru

31 июля новенький истребитель Су-35, взлетев с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре, упал в Охотское море. Летчик катапультировался и не пострадал. Это первая катастрофа самолета с момента начала его летных испытаний. Инцидент дал Military Watch повод оценить потенциал истребителя.

Принятый на вооружение в 2014 году Су-35 считается лучшей в мире машиной завоевания превосходства в воздухе. Среди его достоинств усиленный по сравнению с Су-27 планер - за счет широкого использования композитов он менее заметен на радарах, - улучшенные двигатели, мощное вооружение и системы радиоэлектронной борьбы.

Су-35 занимает первое место среди российских истребителей по боевым возможностям в воздушном бою, хотя этот титул оспаривают тяжелый и во многих отношениях более мощный перехватчик МиГ-31, а также новейший самолет пятого поколения Су-57. Благодаря двигателям АЛ-41 значительно возрос потенциал двухместного Су-30СМ2. Они не только мощнее, снабжены управляемым вектором тяги, но и надежнее предшественников.

Выдающиеся возможности и успешное боевое применение в Сирии ожидаемо привлекли к самолету интерес иностранных заказчиков: Су-35 купили Китай, заказал Египет, среди потенциальных покупателей Индия и Малайзия. При этом растущая доступность Су-57 может снизить экспортные перспективы Су-35, поскольку самолет следующего поколения рассматривается как более рентабельная инвестиция.


Антон Валагин

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Страны
Египет
Индия
Китай
Малайзия
Россия
Сирия
Продукция
МиГ-31
ПАК ФА
Су-27
Су-30
Су-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
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1 комментарий
№1
03.08.2021 05:27
Цитата, q
Это первая катастрофа самолета с момента начала его летных испытаний.
Цитата, q
26 апреля 2009 года на аэродроме «Дзёмги» в Комсомольске-на-Амуре потерпел аварию третий лётный экземпляр (прототип) Су-35-4 б/н 904. При скоростной пробежке с использованием форсажа самолёт сошёл со взлётно-посадочной полосы и столкнулся с препятствием. Причиной аварии стал отказ системы управления двигателем, вследствие чего не был отключён форсаж. Лётчик-испытатель Евгений Фролов успел катапультироваться
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