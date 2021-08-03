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WarSpot

18 «Жеребцов» для ЦАХАЛа

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Источник изображения: warspot.ru

ЦАХАЛ получит новые тяжёлые вертолёты. Вчера, 1 августа, портал defensenews.com сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил продажу Израилю вертолётов CH-53K King Stallion.

Одобренный к продаже пакет вооружений включает в себя 18 вертолётов, вооружение и системы защиты для них, а также дополнительно «до 60 двигателей» T408-GE-400. Потенциальная стоимость сделки может составить $3,4 млрд.

Вертолёт CH-53K King Stallion

Источник изображения: defensenews.com

Минобороны Израиля объявило о выборе транспортного вертолёта CH-53K King Stallion для замены CH-53 Yas'ur в феврале текущего года. Новейшая версия «Жеребца» (англ. stallion — жеребец) заменит в ВС Израиля устаревающего предшественника CH-53 Yas'ur, поступившего на вооружение в 1970 году. Конкурентами CH-53K были конвертопланы Bell Boeing V-22 Osprey и «летающий вагон» Boeing CH-47 Chinook.

CH-53K King Stallion — тяжёлый транспортный вертолёт с максимальной взлётной массой почти 40 т. Машина способна перевозить свыше 13 т грузов на внешней подвеске, а в её внутреннем отсеке может разместиться до 55 пассажиров. Экипаж вертолёта составляет от двух до пяти человек — помимо пилотов, в его состав могут быть включены три стрелка, обеспечивающие круговую защиту.

Внешне King Stallion мало чем отличается от своего предшественника CH-53E, но при этом втрое «сильнее» его. Вертолёт CH-53K King Stallion является продолжением линейки CH-53, которая выпускается с 1964 года. Новая модификация является крупнейшей и самой мощной в семействе «Жеребцов». Максимальная дальность полёта CH-53K составляет 840 км, скорость — 315 км/ч. Вертолёт оснащается системами активной и пассивной защиты — в частности, бронированный корпус защищает экипаж и пассажиров от огня стрелкового оружия, а системы активной защиты способны уберечь машину от повреждения ракетами.

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Страны
Израиль
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
CH-53
MV-22 Osprey
Компании
Boeing
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