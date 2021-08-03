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ЦАМТО

На верфи в Гротоне состоялась церемония крещения АПЛ SSN-795 "Хайман Дж.Риковер"

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АПЛ SSN-795 "Хайман Дж.Риковер" класса "Вирджиния"
АПЛ SSN-795 "Хайман Дж.Риковер" класса "Вирджиния".
Источник изображения: navy.mil

ЦАМТО, 2 августа. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 31 июля на предприятии компании General Dynamics Electric Boat церемонии крещения многоцелевой АПЛ SSN-795 "Хайман Дж.Риковер" класса "Вирджиния".

SSN-795 "Хайман Дж.Риковер" станет 22-й АПЛ класса "Вирджиния". Строительство этой подводной лодки началась на верфи General Dynamics Electric Boat в Гротоне (шт.Коннектикут) 30 сентября 2015 года, закладка киля состоялась 31 июля 2018 года.

Как сообщал ЦАМТО, подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, противолодочной и противокорабельной борьбы; доставки групп ССО к месту проведения операций; нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк"; асимметричных боевых действий; ведения наблюдения и разведки; установки морских мин.

АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Новые подлодки придут на смену состоящим на вооружении АПЛ класса "Лос-Анджелес". Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить более 30 АПЛ серии "Вирджиния" (на текущий момент заказано 38 подлодок серии).

К настоящему времени ВМС США получили 19 АПЛ: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Норт Дакота" (SSN-784), "Иллинойс" (SSN-786), "Колорадо" (SSN-788), "Саус Дакота" (SSN-790), "Вермонт" (SSN-792), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Джон Уорнер" (SSN-785), "Вашингтон" (SSN-787), "Индиана" (SSN-789) и "Делавэр" (SSN-791), построенные на верфи Newport News Shipbuilding.

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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
General Dynamics
HII
Проекты
Los Angeles
Virginia АПЛ
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