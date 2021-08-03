АПЛ проекта "Ясень-М" обладают большим модернизационным потенциалом и превосходными ударными возможностями

ЦАМТО, 2 августа. Атомные подводные ракетные крейсера проекта "Ясень-М", один из которых, – АПРК "Красноярск" – был спущен на воду 30 июля в Северодвинске, – важнейшая составляющая основы современного отечественного подводного флота.

Об этом заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, оценивая спуск на воду (вывод из эллинга) на АО "ПО "Севмаш" атомного подводного ракетного крейсера "Красноярск".

По его словам, "эти подлодки многофункциональные, обладают большим модернизационным потенциалом и превосходными ударными возможностями. Эксплуатация первого АПРК проекта "Ясень", – "Северодвинск" – подтвердила все технические качества, заявленные проектантами и воплощенные корабелами. Экипаж головного АПРК проекта "Ясень-М" "Казань" отрабатывает сейчас задачи боевой подготовки, готовится к несению боевых служб. На серию атомных подводных крейсеров проекта "Ясень-М" Главным командованием ВМФ сделаны большие ставки. Это оправдано. Подводные лодки серии, построенные по проекту "Ясень-М", способны защищать интересы нашей Родины в любой точке Мирового океана, в том числе и в Арктике. Это надежный ракетно-ядерный щит нашей Родины".

Ранее, 30 июля, в торжественной церемонии спуска на воду (вывода из эллинга) атомного подводного ракетного крейсера "Красноярск", которая состоялась в Северодвинске на АО "ПО "Севмаш", принял участие главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, представители профильных органов военного управления Главного командования ВМФ России, командование Северного флота и Беломорской военно-морской базы, генеральный директор АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов, генеральный директор АО СПМБМ "Малахит" Владимир Дорофеев, генеральный директор АО "ПО "Севмаш" Михаил Будниченко, представители администрации Архангельской области, Северодвинска и Красноярска.

Атомный подводный крейсер "Красноярск" проекта "Ясень–М" относится к 4-му поколению атомных многоцелевых подводных лодок, строящихся в интересах оснащения подводных сил ВМФ России. Проектант – Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит".

Вывод АПРК "Красноярск" из эллинга "Севмаша" – это завершение значимого стапельного этапа в строительстве атомной подводной лодки. Во время торжественной церемонии со скоростью около одного метра в минуту на стапель-поезде атомоход начал движение к раскрытым воротам цеха. По традиции командир АПРК "Красноярск" капитан 2 ранга Иван Артюшин разбил бутылку шампанского о корпус подводной лодки. Далее АПРК "Красноярск" продолжил движение в наливной бассейн предприятия. В течение нескольких дней атомный подводный ракетный крейсер "Красноярск" переведут к набережной предприятия, где продолжится процесс достройки.

Как отметил в своем выступлении на церемонии спуска на воду АПРК "Красноярск" главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов, "сегодня со стапелей АО "ПО "Севмаш" сошел новейший атомный подводный ракетный крейсер "Красноярск". Подчеркну, что это событие состоялось в год, когда мы отмечаем 325-летие создания Российского регулярного флота. Благодаря передовым конструкторским решениям одного из ведущих конструкторских бюро "Малахит", высокому качеству работы корабелов "Севмаша", океанский Военно-морской флот России на долгую перспективу будет обеспечен самыми современными и надежными атомными подводными лодками проекта "Ясень-М". Выражаю уверенность в том, что взятые предприятием "Севмаш" темпы строительства атомных подводных лодок этого проекта, позволят их передать в состав ВМФ в спланированные сроки с неизменно высоким качеством".

"АПРК "Красноярск" воплотил в себе самые лучшие достижения отечественного атомного подводного кораблестроения. Пополнение состава подводных сил этими подводными лодками наглядно демонстрирует этап активного оснащения нашего Военно-морского флота подводными лодками и кораблями, не имеющими аналогов в мире. Это позволит ВМФ России и далее эффективно выполнять задачи гарантированного недопущения любых угроз безопасности государства с морских и океанских направлений. На каждой атомной подводной лодке проекта "Ясень-М", с каждым построенным для ВМФ атомным подводным ракетным крейсером приобретается опыт корабелов, а значит, и сокращаются сроки производства новых кораблей. В настоящее время составлен план поставки подводных лодок, и он выполняется в установленные сроки. Срывов нет. Главное преимущество подводных лодок – это скрытность. Конкретно эта подводная лодка – огромный шаг вперед по реализованным на ней гидроакустическим характеристикам", – отметил Николай Евменов.

По его словам, "пункты базирования атомных подводных крейсеров проекта "Ясень-М" и комплексная инфраструктура в местах их дислокации полностью готовы для их эксплуатации".

Генеральный директор АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов, в свою очередь, отметил, что "наши планы находятся в строгом графике, работу мы продолжаем. Перед руководством предприятия поставлена задача сокращения сроков строительства серий подводных лодок приблизительно на 9-14 месяцев. С учетом тех задач, которые ставит перед нами Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами и Министерство обороны РФ, эту задачу мы выполняем, чтобы активнее оснащать подводные силы нашего ВМФ. В процессе строительства и здесь, как можно было увидеть на церемонии вывода АПРК "Красноярск", занято и участвует много людей, которые неравнодушны к своему делу. И вы видите очень много молодежи. Это настолько здорово, что мы абсолютно точно уверены в завтрашнем дне и Севмаша и российского ВМФ".

Как сказал на церемонии генеральный директор АО "ПО "Севмаш" Михаил Будниченко, "АПРК "Красноярск" – серийный корабль. Это уже реализованный полученный опыт. Серийный корабль строится в значительно более сжатые сроки. Все отработано и проверено. На проекте "Ясень-М" много изделий машиностроения, нашей собственной разработки. Это наши авторские работы и еще целый ряд инновационных решений, которые внедрены при строительстве подводной лодки. Мы строим подводные лодки во взаимодействии с конструкторским бюро "Малахит" и десятками других организаций и институтов, задействованных в кооперации по созданию атомных подводных ракетных крейсеров".

В свою очередь, генеральный директор конструкторского бюро АО "СПМБМ "Малахит" Владимир Дорофеев на церемонии спуска на воду АПРК "Красноярск" отметил, что "руководством Минобороны РФ поставлена задача серийного строительства атомных подводных лодок с этапами модернизации, привязанными к конкретным заводским номерам. Это неукоснительно выполняется. Задача серийного строительства – это приоритетная задача. Проект этих подводных лодок постоянно развивается, меняется в соответствии с требованиями, которые предъявляет Министерство обороны".

Справочно:

АПРК "Красноярск" – второй атомный подводный ракетный крейсер проекта 885 в линейке многоцелевых АПЛ проекта "Ясень-М". Заложен 27 июля 2014 года.

Головной корабль серии – атомный подводный крейсер "Казань". Всего в серии будет построено 8 атомных подводных лодок этого проекта.

АПРК "Красноярск" – атомная многоцелевая подводная лодка, которая строится по усовершенствованному проекту "Ясень-М". В проекте АПЛ проекта "Ясень-М" применены передовые технические решения. Корабли этой серии станут воплощением и концентрацией уникальных новейших российских разработок в области военного вооружения, морского оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок. Изменения и технические решения, внедренные в проект "Ясень-М", касаются также элементной базы комплексов радиотехнического вооружения, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями кооперации, задействованной в строительстве подводных лодок этого проекта. Усовершенствованный проект подводной лодки "Ясень-М" обладает принципиально новыми архитектурными особенностями корпуса.

После вывода из эллинга АПРК "Красноярск" пройдет все необходимые этапы достройки, а также заводских и государственных испытаний.

Согласно Морской доктрине и планам Главного командования ВМФ России, в ближнесрочной перспективе АПРК проекта "Ясень-М", составят основу многоцелевой составляющей подводных сил Военно-морского флота, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.