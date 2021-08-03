Специалисты РХБ защиты ТОФ получили партию современных спецмашин аэрозольного противодействия

ЦАМТО, 2 августа. В отдельное подразделение РХБЗ Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированное в Приморском крае, поступила партия из пяти новейших термодымовых машин ТДА-3 для постановки аэрозольных завес.

ТДА-3 выполнена на базе машины повышенной проходимости КамАЗ-5350. Силовая установка ТДА-3 представляет собой двигатель, который преобразует специальные смеси в густую аэрозольную завесу. Она дает возможность ставить как горизонтальную, так и приподнятую завесу, которая способна обеспечивать маскировку кораблей и других объектов пунктов базирования.

Новая машина позволяет скрывать объекты не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне электромагнитного излучения. Кроме того, машину можно применять для дезинфекции, дегазации и дезактивации участков местности, зданий и других крупных объектов путем распыления растворов для специальной обработки.

В отличие от предыдущей версии, экипаж новой машины состоит из двух человек. В комплекте также имеется переносной пульт управления, который позволяет управлять техникой на расстоянии, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.