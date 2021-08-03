Войти
ЦАМТО

Специалисты РХБ защиты ТОФ получили партию современных спецмашин аэрозольного противодействия

382
0
+2
ТДА-3
дымовая машина ТДА-3.
Источник изображения: http://www.arms-expo.ru/

ЦАМТО, 2 августа. В отдельное подразделение РХБЗ Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированное в Приморском крае, поступила партия из пяти новейших термодымовых машин ТДА-3 для постановки аэрозольных завес.

ТДА-3 выполнена на базе машины повышенной проходимости КамАЗ-5350. Силовая установка ТДА-3 представляет собой двигатель, который преобразует специальные смеси в густую аэрозольную завесу. Она дает возможность ставить как горизонтальную, так и приподнятую завесу, которая способна обеспечивать маскировку кораблей и других объектов пунктов базирования.

Новая машина позволяет скрывать объекты не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне электромагнитного излучения. Кроме того, машину можно применять для дезинфекции, дегазации и дезактивации участков местности, зданий и других крупных объектов путем распыления растворов для специальной обработки.

В отличие от предыдущей версии, экипаж новой машины состоит из двух человек. В комплекте также имеется переносной пульт управления, который позволяет управлять техникой на расстоянии, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
Похожие новости
17.02.2020
Оздоровление предприятий ОПК – приоритет власти
17.07.2019
Подводный флот поднимает паруса
08.05.2019
Щит и путь: русскую Арктику прикроет радиоэлектронный купол
22.01.2019
Разминирование Сирии и Лаоса. Какие задачи выполняют инженерные войска России
28.04.2018
Камчатские морпехи в День Победы покажут "комплекты солдат будущего"
27.04.2017
Ракетный комплекс "Бастион" представят жителям Камчатки на параде 9 мая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 15:34
  • 117
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 03.08 15:15
  • 84
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 03.08 14:45
  • 29
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 03.08 14:38
  • 317
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 03.08 13:45
  • 36
В тушении пожаров в Турции задействовали самолеты из РФ и Украины
  • 03.08 13:23
  • 1045
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.08 12:58
  • 108
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 03.08 10:41
  • 1
В США российский Су-75 назвали ненастоящим
  • 03.08 10:29
  • 1
Новейший истребитель Су-75 поборется за лавры первенства с американским F-35
  • 03.08 10:14
  • 175
Космонавтика Илона Маска
  • 03.08 10:12
  • 1
Определена дата нового запуска космического корабля Starliner
  • 03.08 10:11
  • 1
Истребитель Сheckmate получит новое имя
  • 03.08 09:59
  • 2
ООН предрекает мировой апокалипсис
  • 03.08 08:33
  • 47
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 03.08 08:00
  • 4
Таиланд намерен закупить в США ПТРК "Джавелин" – DSCA