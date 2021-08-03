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Российская газета

Демонстрационный образец ПАК ДА планируют изготовить к 2023 году

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Источник изображения: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России

Демонстрационный образец перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) будет готов к 2023 году. Над ним уже работают.

Об этом ТАСС сообщил собеседник в авиастроительной отрасли. Эскизный проект ПАК ДА утвердили в декабре 2019 года. И сразу же специалисты "Туполева" начали разрабатывать конструкторскую документацию. Весной следующего года появилась информация о том, что приступили к изготовлению опытного образца.

"РГ" писала о том, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации получит на вооружение передовой комплекс обороны, который с помощью средств радиоэлектронной борьбы защитит самолет от ПВО и ПРО неприятеля. Известно, что самолет спроектирован по схеме "летающее крыло", используемые материалы позволят снизить заметность ПАК ДА. Он будет вооружен существующими и перспективными стратегическими крылатыми ракетами, гиперзвуковым оружием.Основной же тактикой применения ПАК ДА, по мнению экспертов, станет использование дальнобойного оружия.

Планируется, что на вооружение самолет поступит до 2027 года.


Светлана Цыганкова

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Компании
Туполев
Проекты
ГЗЛА
ПАК ДА
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