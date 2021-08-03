Броня из Бразилии

В былые времена Бразилия славилась производством собственной бронетехники. Недорогие и качественные колёсные БРМ ЕЕ-9 «Каскавел» и БТР ЕЕ-11 «Уруту» пользовались популярностью на мировом рынке, однако в 1993 году их производитель обанкротился. Поэтому когда армии Бразилии понадобилась замена для устаревающих бронемашин, пришлось искать помощь за рубежом. «Инъекцию технологий» предоставила итальянская фирма IVECO, создавшая бронетранспортёр под бразильские требования.

В первой половине 70-х годов бразильская фирма ENGESA создала два очень удачных образца колёсных бронемашин — БРМ ЕЕ-9 (вооружённую 90-мм пушкой) и БТР ЕЕ-11. Техника оказалась востребованной на мировом рынке, и до начала 90-х годов ENGESA изготовила в общей сложности около трёх с половиной тысяч таких бронемашин. Большинство их было экспортировано, попав на вооружение почти трёх десятков стран. Окрылённая успехом фирма решила пойти ва-банк, взявшись за разработку основного боевого танка. Появившийся в 1986 году ЕЕ-Т1 «Озориу» был в целом неплохим, но пробиться на рынок вооружений не смог. Это стало приговором для ENGESA и в 1993 году она обанкротилась. Технологические наработки, а, главное, производственные компетенции, были потеряны. Поэтому когда в 1999 году армия Бразилии начала программу создания VBTP-MR (Viatura Blindada de Transporte de Pessoal Médio sobre Rodas — «средний колёсный бронетранспортёр), призванного заменить устаревающие бронемашины, запрос пришлось направить зарубежным фирмам.

VBTP-MR должен заменить бронетранспортёры ЕЕ-11 Источник изображения: Exercito Brasileiro

Победитель

VBTP-MR должен был иметь полную массу не более 20 т и вмещать в десантном отделении минимум шесть экипированных пехотинцев. Конструкция БТР должна была допускать монтаж различных типов башен и дистанционно управляемых модулей вооружения. Предусматривалась и возможность создания на базе бронетранспортёра спецмашин различного назначения. Кроме того, VBTP-MR должен был уметь плавать, а его габариты и масса — допускать перевозку военно-транспортными самолётами С-130 и КС-390.

Поиск подходящего варианта занял восемь лет. Лишь в 2007 году в качестве промышленного партнера была выбрана фирма IVECO Defence Vehicles, являющаяся частью концерна «Фиат». Бронетранспортёр разрабатывался с нуля, не являясь развитием какой-либо из существовавших конструкций. Производство VBTP-MR предусматривалось осуществлять в Бразилии. Для этого в городе Сети-Лагоас (северо-западнее Белу-Оризонти, штат Минас-Жерайс) в 2011 году построили предприятие IVECO Latin America, производственные мощности которого позволяют ежегодно производить до двух сотен бронетранспортёров. Кроме того, в выпуске VBTP-MR задействовали более ста субподрядчиков.

В апреле 2009 года общественности представили полноразмерный макет VBTP-MR, получивший название «Гуарани» — по имени индейского народа, обитающего в области Гран-Чако на пограничье Аргентины, Парагвая, Бразилии и Уругвая). Интересно, что на ранней стадии разработки БТР имел другое имя — «Уруту III». В декабре того же года подписали рамочное соглашение, предусматривавшее выпуск 2044 БТР до 2030 года. Общая стоимость программы оценивалась в 2,5 млрд евро.

Испытания БТР «Гуарани» Источник изображения: Exercito Brasileiro

Конструкция

БТР «Гуарани» является колёсной трёхосной плавающей машиной. Корпус — сварной, изготовлен из стальных листов. Уровень защищённости в открытых публикациях официально не указывается. Считается, что борт бронетранспортёра выдерживает попадания 7,62-мм пуль, а лобовая проекция — крупнокалиберных пуль или даже 20-мм снарядов. Возможна навеска противокумулятивных экранов HSF (Hybrid Slat Fence) производства израильской фирмы Plasan, прикрывающих борта (включая ходовую часть) и защищающих от огня реактивных противотанковых гранатомётов. Днище корпуса имеет V-образный профиль, снижающий уязвимость от мин и импровизированных подрывных зарядов.

Проекции БТР «Гуарани» Источник изображения: oxygino.com

Компоновка бронетранспортёра — традиционная для машин такого класса. В передней части справа находится моторно-трансмиссионное отделение, слева — рабочее место водителя, а за ним — командира. Между моторно-трансмиссионным и десантным отделениями (последнее расположено в кормовой части корпуса) предусмотрено место для монтажа башни либо дистанционно управляемой установки с вооружением. Экипаж БТР состоит из трёх человек, десантное отделение вмещает восьмерых солдат, для которых предусмотрены индивидуальные сиденья. Доступ в десантное отделение обеспечивает рампа с гидроприводом, в которой имеется двустворчатая дверь. В крыше корпуса имеются четыре люка — два круглых (над рабочими местами водителя и командира) и два прямоугольных (над десантным отделением). Бойницы в бортах и корме корпуса отсутствуют.

Доступ в десантное отделение обеспечивает рампа с гидроприводом Источник изображения: Exercito Brasileiro

БТР «Гуарани» оборудован шестицилиндровым дизельным двигателем жидкостного охлаждения IVECO Cursor 9 мощностью 383 л.с. и трансмиссией немецкой фирмы ZF. Последняя включает, в частности, гидрокинетическую передачу, шестиступенчатую автоматическую коробку передач (шесть скоростей вперед и одна назад), мостовые редукторы, межколёсные дифференциалы. Бронетранспортёр является полноприводным, но при движении по хорошей дороге привод на заднюю ось можно отключить.

Характерной чертой машины является неодинаковое расстояние между осями: между первой и второй оно составляет 1700 мм, а между второй и третьей — 2000 мм. Это обеспечивает оптимальное распределение нагрузки на оси. Управляемыми являются первая и вторая оси. Минимальный радиус поворота — 11 м. Имеется система централизованного регулирования давления в пневматиках. Движение на плаву обеспечивают два гребных винта с гидроприводом.

Простейший вариант вооружения «Гуарани» — турель с 12,7-мм пулемётом Источник изображения: flickr.com

Для «Гуарани» предусмотрено несколько вариантов вооружения. Простейший из них — турель с броневым прикрытием и ручным приводом для 12,7-мм или 7,62-мм пулемёта. Второй вариант — дистанционно управляемая установка ARES REMAX с таким же вооружением (фирма ARES фактически является бразильским отделением израильской Elbit). Она обеспечивает круговой горизонтальный обстрел (скорость наведения — 45 град./с) и диапазон углов вертикального наведения от −20 до +60º. Помимо пулемёта, на установке возможен монтаж четырёх 76-мм дымовых гранатомётов. Прицельные приспособления представлены телевизионной камерой, тепловизором с двумя полями зрения (5 и 14º) и лазерным дальномером. Весит REMAX 250 кг, а его высота составляет 863 мм.

БТР «Гуарани» с башней UT30BR Источник изображения: snafu-solomon.com

БТР «Гуарани» с башней UT30BR Источник изображения: snafu-solomon.com

Часть БТР получают израильские необитаемые башни UT30BR, вооружённые 30-мм пушкой Mk 44 «Бушмастер II» и 7,62-мм пулемётом. Диапазон углов вертикального наведения — от −15 до +60º. Пушка ведёт огонь бронебойными оперёнными подкалиберными снарядами, а также многоцелевыми (бронебойно-осколочно-зажигательными) снарядами. Башня оборудована телевизионной и тепловизионной камерами, лазерным дальномером и системой автоматического слежения за целью. Опционально возможна установка дымовых гранатомётов, системы предупреждения о лазерном облучении Elbit ELAWS и пусковой установки ПТУР «Спайк».

БТР «Гуарани» с башней TORC 30 во время испытаний. 2017 год Источник изображения: snafu-solomon.com

В перспективе «Гуарани» получат необитаемую башню ARES TORC 30, реализующую возможность борьбы с воздушными целями (прежде всего, малогабаритными БПЛА). Установленная в ней 30-мм пушка Rheinmetall МК 30-2 имеет угол возвышения 85º, а в её боекомплект входят снаряды с дистанционным подрывом. Боепитание их двух магазинов ёмкостью 150 и 50 снарядов позволяет использовать два типа боеприпасов.

Бронетранспортёр оборудован информационно-коммуникационной системой Thales SOTAS. На его базе предполагается создание ряда специализированных вариантов (КШМ, санитарной машины, 120-мм самоходного миномёта и других). Сведений об их закупке пока не поступало.

Производство и служба

Испытания 16 прототипов «Гуарани» проходили в 2010-2011 годах. Их результаты признали вполне успешными, и в августе 2012 года армия Бразилии заказала 86 предсерийных бронетранспортёров, а в декабре 2013-го — ещё 26 машин. В марте 2014 года армия приняла первый ротный комплект «Гуарани» (13 единиц), а в мае следующего года выполнение заказа на предсерийные БТР завершилось, и на этом дело затормозилось. Правительство тянуло с выдачей серийного заказа, а IVECO Latin America начало увольнять сотрудников. Лишь спустя некоторое время ситуацию удалось разблокировать, и в Сети-Лагоас начался серийный выпуск БТР. Существующими планами до 2035 года предполагается поставить 1580 серийных «Гуарани», разбитых на четыре партии (соответственно, 275, 743, 547 и 35 единиц). К 2021 году изготовлено около 500 бронетранспортёров.

Готовые БТР (без боевых модулей) на заводе в Сети-Лагоас Источник изображения: Exercito Brasileiro

Первой частью, получившей БТР «Гуарани», стала 15-я механизированная бригада (штаб в городе Каскавел, штат Парана на юге Бразилии). Весной 2014 года ими перевооружили 33-й механизированный батальон (организован по так называемому типу III — три роты по 13 БТР плюс три машины в управлении, всего 42 бронетранспортёра). За ним последовали 30-й и 34-й механизированные батальоны («типа II», то есть двухротные, по 29 БТР) и 16-й кавалерийский эскадрон, являющийся разведывательным подразделением бригады. В дальнейшем БТР «Гуарани» получили 1-й и 57-й батальоны 9-й моторизованной бригады (является учебным соединением и дислоцируется в Рио-де-Жанейро), 11-й и 17-й механизированные кавалерийские полки 4-й механизированной кавалерийской бригады (штаб в Дорадус, штат Мату-Гросу-ду-Сул) и ряд других частей.

Передача первой партии «Гуарани», март 2014 года. Видны машины со всеми тремя вариантами вооружения, используемыми в армии Бразилии: с башней UT30BR (по центру), модулем REMAX (справа) и турелью с 12,7-мм пулемётом (слева и на заднем плане) Источник изображения: flickr.com

Наряду с поставками в бразильскую армию, «Гуарани» поступает и на экспорт. В 2012 году один из прототипов испытывался в Аргентине, но решения о закупках для армии этой страны так и не последовало. Первым зарубежным покупателем стал Ливан, заказавший в 2015 году партию бронемашин и автомобилей различных типов разработки концерна IVECO, в которую вошли и десять «Гуарани» (поставки были реализованы на рубеже 2016-2017 годов). Следующие два экспортных контракта связаны с посредничеством израильской фирмы Elbit. В частности, в конце 2020 года Гана приобрела 19 БТР с дистанционно управляемыми модулями REMAX. Первая партия из 11 «Гуарани» прибыла в эту страну уже в июле 2021 года. А Филиппины в рамках более крупного комплексного заказа в декабре 2020 года заказали 28 бронетранспортёров на общую сумму 47 млн долларов. Филиппинский вариант оборудуется одноместной обитаемой башней с 12,7-мм пулемётом и 40-мм автоматическим гранатомётом. Машины, поставляемые при посредничестве Elbit, отличаются от стандартных «Гуарани» комплектацией. В частности, они оборудуются электроникой израильского производства — цифровой системой связи E-LynX и системой управления боем Torch-X.

Тактико-технические характеристики БТР «Гуарани» (в варианте с модулем REMAX) Боевая масса, т 18,3 Вместимость, экипаж+десант, чел. 3+8 Вооружение 1 7,62-мм или 12,7-мм пулемёт Размеры, мм: длина

высота (по крыше корпуса)

ширина

клиренс 6920

2700

2340

450 Мощность двигателя, л.с. 383 Максимальная скорость, км/ч: по шоссе

на плаву 100

9,5 Запас хода, км 600 Преодолеваемые препятствия, м: высота стенки

ширина рва 0,5

1,3

Литература:

Nita M. Brazylijskie pojazdy opancerzone Guarani. Nowa Technika Wojskowa, 2018, №6 Rovenský D. Guarani. ATM, 2014, №11 altair.com.pl military-today.com armyrecognition.com army-technology.com defencenews.com

Андрей Харук