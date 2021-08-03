Летчики ЦВО отработали дозаправку боевых машин в небе над Южным Уралом

Екатеринбург. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и самолеты-разведчики Су-24МР Центрального военного округа отработали дозаправку в воздухе в рамках летно-тактического учения в Челябинской области, сообщает пресс-служба ЦВО в понедельник.

"Экипажи смешанного авиационного полка ЦВО в ходе заключительного этапа учения отработали полеты на дозаправку топливом в воздухе от авиатанкера Ил-78. Су-34 и Су-24МР выполнили одиночные и парные подходы к топливозаправщику на высоте около 7 тыс. метров, сближаясь с Ил-78 до 10-15 метров", - говорится в сообщении

Отмечается, что двигаясь на скорости около 650 км/ч, летчики отработали более 100 дозаправок, большую часть из них - в условиях ограниченной видимости, поскольку выход в зону дозаправки осуществлялся в плотной облачности.

Ранее сообщалось, что учение по дозаправке самолетов ЦВО топливом в воздухе пройдет в два этапа. Первыми к топливозаправщику в небе над Восточной Сибирью подходили летчики истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, выполнившие более 50 дозаправок днем и ночью. Второй этап учения проходил в небе Южного Урала, в нем были задействованы экипажи Су-34 и Су-24МР.

В общей сложности в учениях было задействовано более 30 самолетов МиГ-31БМ, Су-34, Су-24МР и топливозаправщик Ил-78, а также свыше 300 военнослужащих.

Су-24 - российский фронтовой бомбардировщик. Су-24МР - тактический разведывательный самолёт, входит в состав морской авиации и ПВО.

Сверхзвуковой МиГ-31 предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до десяти воздушных целей.

Су-34 разработан в компании "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), серийно выпускается с 2005 года. Предназначен для поражения наземных и воздушных объектов противника в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях. На Су-34 используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности. Дальность полета - до четырех тысяч км, скорость полета - до 1900 км/ч. Боевая нагрузка самолета - до восьми тонн. Экипаж Су-34 - два человека.