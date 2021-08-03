"Морской невидимый": Россия создает новый палубный истребитель

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Малозаметный, быстрый и многофункциональный — корпорация "МиГ" разрабатывает палубный истребитель пятого поколения. Сейчас проект на этапе компьютерного моделирования. Первые опытные образцы представят в ближайшие годы. Что известно о перспективном "палубнике" — в материале РИА Новости.

Для новых кораблей

По информации нашего источника, самолет проектируют с широким применением технологий "стелс". Как и другие машины пятого поколения, этот истребитель сможет летать на сверхзвуковых скоростях без форсажа, одинаково эффективно уничтожать воздушные и наземные цели, а развитый искусственный интеллект будет подсказывать летчику оптимальные решения. Точных тактико-технических характеристик пока нет. Но известно, что конструкторы работают над вариантом с вертикальными взлетом и посадкой.

Ожидается, что истребитель получится не крупнее МиГ-35 и станет действовать в тесной связке с беспилотным летательным аппаратом массой более десяти тонн в рамках концепции "верного ведомого". Дрон выдает целеуказание, проводит разведку, обеспечивает связь с другими машинами, ведет радиоэлектронную борьбу. И все это — с минимальным участием человека.

Оба прототипа существуют пока в виде моделей. Широкой публике их впервые представили на авиасалоне МАКС-2021. Два двигателя, аэродинамическая схема — "утка" с передним горизонтальным оперением. Внешне машина одновременно напоминает перехватчик МиГ-31 и опытно-экспериментальный образец истребителя пятого поколения МиГ 1.44, от которого "палубник" унаследовал широко разнесенные кили без горизонтального оперения.

Модель перспективного беспилотника очень напоминает ударный дрон "Скат", разработку которого в "МиГе" вели с начала нулевых. У БПЛА в виде "летающего крыла" необычное хвостовое оперение — перевернутая буква V. Как у турецких Bayraktar TB-2.

Модель перспективного разведывательно-ударного БПЛА на стенде РСК "МиГ" Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Предполагается, что дрон будет взлетать с палубы авианосца вслед за истребителем. Но каким способом — неясно. Сегодня в ВМФ России есть лишь один авианесущий корабль — тяжелый крейсер "Адмирал Кузнецов", оборудованный трамплином. Однако проекты других авианосцев предусматривают катапульту, значительно упрощающую взлет. Не исключено, что истребитель разрабатывают с расчетом именно на новые корабли.

Тяжелый и легкий

Поскольку авианосные возможности российского ВМФ относительно невелики, острой необходимости в палубном истребителе пятого поколения не было. Тем не менее современные флотские самолеты стареют и уже в ближайшем будущем потребуется достойная замена. У ВМФ сейчас более 40 корабельных машин. Большинство несут службу на "Адмирале Кузнецове". Очевидно, опыт их эксплуатации используют при создании нового МиГа.

Палубный сверхзвуковой истребитель СУ-27К взлетает с палубы тяжелого авианесущего крейсера Северного флота "Адмирал Кузнецов" Источник изображения: © РИА Новости / Олег Ласточкин

Основной "палубник" российского флота — тяжелый Су-33. У ВМФ 19 таких машин. У них нормальная аэродинамическая схема с применением переднего горизонтального оперения, интегральная компоновка. От базового Су-27 отличаются увеличенной тяговооруженностью для короткого взлета с палубы, усиленными стойками шасси, специальным пилотажно-навигационным оборудованием, складными консолями крыла и горизонтального оперения для снижения габаритов. В эксплуатации с 1998 года, боевое крещение прошли в ноябре 2016-го в Сирии, отбомбившись по объектам террористов в провинциях Идлиб и Хомс.

Также у моряков есть 19 легких МиГ-29К и четыре учебно-боевых МиГ-29КУБ. Этим машинам повысили антикоррозийную защиту планера, улучшили механизацию крыла, установили посадочный гак, многофункциональную импульсно-доплеровскую бортовую РЛС "Жук-М". Вооружение — управляемые ракеты РВВ-АЕ и Р-73 для воздушного боя, противокорабельные Х-31А и Х-35, противорадиолокационные Х-31П и корректируемые авиабомбы Каб-500Кр. Как и Су-33, МиГ-29К впервые обкатали в бою в ноябре 2016-го в Сирии.

Вертикальный взлет

Российские авиастроители достаточно опытны, чтобы создать с нуля палубный самолет, даже с вертикальными взлетом и посадкой. В начале 1970-х для авианесущих крейсеров разработали штурмовики Як-38.

Цельнометаллический свободнонесущий среднеплан строили по нормальной аэродинамической схеме. Его уникальность заключалась в силовой установке, состоящей из подъемно-маршевого и двух подъемных двигателей. "Як" мог приземляться на палубу даже в серьезный шторм.

Самолеты Як-38 на борту крейсера "Новороссийск" Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Родионов

Вооружение размещали на четырех балочных держателях, рассчитанных на 500-киллограмовые боеприпасы. Специально для штурмовика спроектировали внешнюю съемную пушечную установку — двуствольное 23-миллиметровое орудие с темпом стрельбы 3400 выстрелов в минуту. Кроме того, Як-38 располагал управляемыми и неуправляемыми ракетами, а также свободнопадающими бомбами.

Ахиллесова пята Як-38 — сравнительно небольшой боевой радиус, около 200 километров. Бортовой РЛС не было, поэтому воздушный бой штурмовик мог вести на очень близкой дистанции. Наконец, самолет страдал высокой аварийностью — из 231 выпущенной машины потеряли около полусотни.

А вот в чем у России пока не хватает опыта, так это в строительстве палубных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, по типу американских E-2 Hawkeye. Они существенно повышают боевые возможности авиакрыла — обнаруживают цели на дальних подступах к авианосцу и выдают истребителям целеуказание. Без них палубным летчикам приходится рассчитывать только на радиолокационные станции носителя и кораблей эскорта.