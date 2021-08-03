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РИА Новости

В российско-узбекистанских учениях на полигоне Термез примут участие около 1,5 тысячи военнослужащих

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Сотрудники спецназа Узбекистана на КПП
Сотрудники спецназа Узбекистана на КПП.
Источник изображения: © AP Photo / Anvar Ilyasov

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Совместные российско-узбекистанские учения стартовали на горном полигоне Термез в Узбекистане, сообщает в понедельник Центральный военный округ (ЦВО).

"Совместное российско-узбекистанское учение стартовало на горном полигоне Термез, расположенном в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан. Мероприятие началось с общего построения военнослужащих двух стран", - говорится в сообщении.

После торжественного подъема государственных флагов Российской Федерации, Республики Узбекистан и исполнения государственных гимнов состоялся митинг. В приветственном выступлении заместитель начальника штаба ЦВО генерал-майор Николай Терещенко и заместитель министра обороны Республики Узбекистан по боевой подготовке полковник Кадыр Турсунов пожелали военнослужащим успешного взаимодействия в ходе выполнения учебно-боевых задач, а также выразили уверенность в том, что совместные учения еще больше укрепят двустороннее российско-узбекское сотрудничество.

Затем участники учений прошли торжественным маршем по плацу базы подготовки войск Термез.

В учениях, которые продлится пять дней, примут участие около 1,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Узбекистан. Российские военнослужащие будут выполнять задачи на бронетехнике, предоставленной принимающей стороной, уточняет округ.

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