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ТАСС

Россия увеличила воинский контингент на учениях на границе с Афганистаном

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Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Численность личного состава увеличена до 1,8 тыс., вдвое возросло количество привлекаемой военной и специальной техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Россия увеличила численность воинского контингента на совместных трехсторонних учениях, которые пройдут с 5 по 10 августа в Таджикистане на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном, до 1,8 тыс. человек. Также вдвое увеличено количество привлекаемой техники, сообщили журналистам в пресс-службе округа в понедельник.

"В соответствии с решением командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина увеличена численность российского воинского контингента для участия в совместных учениях подразделений вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана. Численность личного состава увеличена до 1,8 тыс. военнослужащих, а также вдвое - до 420 единиц - возросло количество привлекаемой на совместное учение военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что всего в совместных практических действиях от России, Узбекистана и Таджикистана будет задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее на совещании министров обороны стран ШОС в Душанбе сообщил, что страны отработают практические действия по уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и охране объектов. Основу российского воинского контингента на учениях составят подразделения 201-й военной базы.

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