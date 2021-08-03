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ТАСС

Холдинг "Технодинамика" впервые представил новейшие парашютные системы на Дне ВДВ

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Военнослужащие ВДВ РФ
Военнослужащие ВДВ РФ.
Источник изображения: Виталий Аньков / РИА Новости

В рамках показательной программы был десантирован артиллерийский расчет. Один боец на системе "Тандем-400" доставил к месту назначения 82-миллиметровый миномет, другой на аналогичном парашюте - наводчика

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" (входит в госкорпорацию "Ростех") представил новейший парашют для артиллерийского расчета "Тандем-400", парашют для высотного десантирования "Дальнолет" и систему для десантирования бронеавтомобилей "Тайфун-ВДВ" на Дне Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в подмосковном Алабине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Технодинамики".

"В рамках показательной программы был также десантирован артиллерийский расчет. Один боец на парашютной системе "Тандем-400" с универсальной грузовой обвязкой доставил к месту назначения 82-миллиметровый миномет, другой на аналогичном парашюте - наводчика. Для высотного десантирования предназначена и система "Дальнолет", показанная на дне ВДВ. Она позволяет совершать прыжки на расстояние до 60 км от точки покидания самолета при попутном ветре, что дает возможность выполнять самые сложные задачи, в том числе в тылу противника", - проинформировали в холдинге.

В ходе праздника также были представлены парашют "Кадет-100" с круглым куполом, который сейчас проходит испытания, и "Кадет-100Д", находящийся в стадии подготовки к испытаниям, а также линейка парашютных систем специального назначения для высотного десантирования, парашютная обвязка, позволяющая десантировать служебных собак, электронный парашютный страхующий прибор и страхующая система.

В ходе праздника впервые публике была продемонстрирована система, разрабатываемая в рамках ОКР "Парашют". "Унифицированная платформа способна доставлять к месту назначения технику массой до 18 т, например, бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ", который был представлен в экспозиции вместе с парашютной системой. Предварительные испытания ее опытных образцов, включая совместные летные эксперименты, планируется завершить в декабре 2021 года", - проинформировали в холдинге. В ходе праздника также была представлена грузовая управляемая парашютная система "Горизонталь-4000". "Она обладает грузоподъемностью до 4 т и сейчас проходит предварительные испытания", - отметили в "Технодинамике".

Автоматизированная парашютная система доставки грузов, которая положительно себя показала в ходе испытаний, также стала заметным экспонатом. "Она состоит собственно из парашютной системы, которая включает тормозной парашют и управляемый купол типа "крыло", а также грузовой платформы и системы автоматического управления, позволяющей обеспечить несколько режимов функционирования. Первый из них - автоматический с использованием сигналов ГЛОНАСС/GPS. В этом случае снижение десантируемого груза полностью управляемо, а точность наведения и приземления в заданную точку составляет 100 м", - проинформировали в "Технодинамике".

Военно-спортивный праздник, посвященный 91-й годовщине образования ВДВ, проходил на Кургане Славы в подмосковном Алабине. День ВДВ отмечается 2 августа на основании указа президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года.

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