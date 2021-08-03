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ТАСС

Космические корабли будут долетать до МКС по одновитковой схеме примерно за два часа

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Источник изображения: © Иван Вагнер/Роскосмос/ТАСС

Время полета теоретически можно сократить до 1 часа 20 минут, но из соображений безопасности оптимальным расчетным временем является 2 часа 7 минут, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Транспортные космические корабли смогут долетать до Международной космической станции (МКС) по одновитковой схеме примерно за два часа. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос) Рафаил Муртазин.

"Думаю, возможно уложиться в два часа при теоретическом пределе где-то в 1 час 20 минут, то есть дальше ускоряться можно, но, наверное, не стоит из соображений безопасности", - сказал Муртазин, отвечая на вопрос, за какое время корабли будут долетать до МКС по соответствующей схеме полета.

По словам баллистика, сейчас расчетное время составляет 2 часа 7 минут. "Если пооптимизировать с заключительным участком, уменьшив прилетную скорость и не проводя тормозных импульсов, можно сразу перейти в фазу облета, тем самым дополнительно повысить безопасность стыковки", - пояснил он.

В апреле 2019 года РКК "Энергия" разработала одновитковую схему сближения космических аппаратов с МКС, впервые ее элементы были опробованы во время полета корабля "Прогресс МС-17". Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что одновитковая схема полета к МКС может быть опробована в 2022 году.

Как сообщил ТАСС начальник отдела баллистики РКК "Энергия" Рафаил Муртазин, по одновитковой схеме предполагается, что после выведения с помощью двух импульсов корабль окажется на коэллиптической орбите, геометрически подобной орбите МКС. При таком подходе, когда с корабля угол наблюдения станции составит 23 градуса, однозначно определяется точка выполнения оптимального импульса, приводящего через полвитка корабль в окрестность станции.

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Россия
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Проекты
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