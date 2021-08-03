Чего не хватает танкам Т-72, которыми будут защищаться от агрессии талибов

Источник изображения: Фото: Министерство обороны Узбекистана

В последние недели в связи с резким обострением обстановки в Афганистане военные государства, граничащие с этой "горячей точкой" провели серию незапланированных военных учений. На них задействовали большое количество различной военной техники, в том числе танков.

Как правило, на полигонах действовали Т-72 различных модификаций, самыми современными из них были модернизированные в Узбекистане "семьдесят вторые", получившие встроенную динамическую защиту башни, укрепленные надгусеничные полки, кормовые решетчатые экраны.

Машина стала более защищенной, однако у нее отсутствует обязательный для каждого современного танка атрибут - тепловизор. Благодаря ему наводчик-оператор, например, будет иметь возможность обнаруживать боевиков с переносными противотанковыми средствами, скрывающихся в растительности. По мнению военных экспертов, это очень важно в условиях контртеррористической войны, не говоря уже о боевых действиях в ночных условиях, когда устаревшие инфракрасные приборы неэффективны.

Наличие тепловизоров на танках, других образцах техники значительно повысят возможности подразделений в борьбе с бандформированиями, если они отважатся устроить провокации на границах.