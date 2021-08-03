Конструктору подводного кораблестроения Игорю Спасскому исполнилось 95 лет

За более чем 70 лет работы в сфере подводного кораблестроения под его руководством было построено порядка 200 субмарин

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Научный руководитель работ Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" (ЦКБ МТ, в составе Объединенной судостроительной корпорации), академик Российской академии наук Игорь Дмитриевич Спасский отмечает 2 августа свое 95-летие. За более чем 70 лет работы в сфере подводного кораблестроения под его руководством было построено порядка 200 субмарин.

Возглавлявший ЦКБ "Рубин" с 1974 по 2007 год Спасский по праву считается создателем подводной мощи нашей страны. Под его руководством на отечественных верфях было построено 187 подводных лодок, в том числе 96 атомных и 91 дизель-электрическая. На счету команды конструкторов под его руководством такие успешные проекты атомных и дизель-электрических субмарин, как 667БДР "Кальмар", 941 "Акула", 667БДРМ "Дельфин"; атомные подводные ракетные крейсеры проектов 949 "Гранит" и 949А "Антей"; дизель-электрические подлодки проектов 877 "Палтус", 636 и 636М. Одна из важнейших заслуг Игоря Дмитриевича - создание им мощной инженерно-технической школы. Ее ученики разработали не имеющие аналогов в мире атомные подводные крейсеры проектов "Борей" и "Борей-А", стоящие на защите нашей страны.

Конструкторский путь

Спасский родился 2 августа 1926 года в городе Богородске (Ногинск после 1930 года) Московской губернии. В 1949 году окончил Высшее военно-морское инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского по специальности "инженер-механик". С 1950 года начал работать над созданием подводных лодок, с 1954 года - в ЦКБ-18 (сейчас ЦКБ "Рубин"). В 1956 году стал заместителем главного инженера.

Игорю Спасскому был всего 31 год, когда в 1957 году его назначили заместителем главного конструктора первого советского стратегического подводного ракетоносца (РПКСН) с надводным стартом ракет проекта 658. Головной корабль еще был на стапеле, когда было принято решение о модернизации подводных лодок под первые в СССР баллистические ракеты с подводным стартом (проект 658М), за участие в этой программе Игорь Спасский в 1965 году был удостоен Ленинской премии.

В 1968 году Министерство судостроительной промышленности утвердило Игоря Спасского в должности главного инженера, заместителя начальника и главного конструктора бюро. Назначение это, как говорит Игорь Дмитриевич, было "несколько неожиданным" для него, - он перескочил через три ступеньки положенной в то время карьерной лестницы. С 1974 года он уже начальник ЦКБ "Рубин", с 1983 года - генеральный конструктор и в том же году был удостоен Государственной премии СССР за свой вклад в создание тяжелого атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 941.

Генеральный конструктор трех поколений РПКСН Сергей Ковалев, который работал с Игорем Спасским более полувека, в свое время охарактеризовал его так: "Спасский не только возглавляет "Рубин", но и определяет его техническую политику в очень широком диапазоне направлений. Он одним из первых признал архитектурный тип проекта 941 как безальтернативный. Активно боролся за создание морских твердотопливных ракет. Является инициатором внедрения агрегатно-модульного метода строительства подводных лодок, создания зоны отдыха и многого другого. В самые трудные годы начала создания морских стратегических вооружений мы с ним неотлучно находились на заводе и в море. В новых экономических условиях и при резком сокращении государственного финансирования он перестроил производственную и экономическую деятельность, что, в отличие от многих других проектных организаций, позволило сохранить коллектив бюро и его творческий потенциал".

Гражданские проекты

Спасский является также вдохновителем и создателем многочисленных проектов в кораблестроении и в других областях науки и техники. Под его руководством КБ превратилось из узкоспециализированного бюро в многопрофильное предприятие. Проектирование морской техники для освоения шельфа и других гражданских морских сооружений стало одним из приоритетных направлений деятельности "Рубина", в частности морская ледостойкая стационарная платформа "Приразломная", морские ледостойкие платформы проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" и батопорты затвора дамбы Санкт-Петербурга были созданы при участии Игоря Дмитриевича.

С 2007 года он отошел от административной работы и сосредоточился на создании военно-морской техники: подводных носителей, судов обеспечения, элементов морского базирования. В настоящее время является научным руководителем работ ЦКБ "Рубин".

Почетный гражданин Петербурга

При Спасском "Рубин" внес свой вклад в сохранение объектов культурного наследия Петербурга: Николо-Богоявленского морского собора, музея-квартиры А. С. Пушкина и Литературного кафе (Вольф и Беранже). Игорь Дмитриевич руководил созданием музея-памятника "Подводная лодка "Народоволец", памятника "Слава Российскому флоту" (1996 год, к 300-летию российского флота). В 2002 году Спасский был удостоен звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга".

"Жизнь нужно наполнять содержанием, способным сделать наше будущее интереснее. Я не могу не отметить, что конструктор - это одна из лучших и значимых профессий, которая требует обширных и глубоких знаний. Я рад, что достойно и результативно прошел свой конструкторский путь, что составляет на юбилейный день 72 трудовых года и прилично оценивается моими соратниками", - говорит Спасский.

Звания, награды

Спасский - Герой Социалистического Труда (1978 год) и Герой Российской Федерации (2018 год). Награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, почетной грамотой правительства Российской Федерации, орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени и III степени, орденом Почета, медалью "Золотая звезда". В 2002 году Спасский был удостоен звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга".

Лауреат Государственной премии Российской Федерации за разработку, создание и развитие трех поколений атомных подводных ракетоносцев. Доктор технических наук, профессор, действительный член Российской Академии наук, имеет более 200 научных трудов.