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ТАСС

К концу 2021 года количество новой техники в ВДВ достигнет 75%

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Командующий Воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков
Командующий Воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

В этом году планируется поставить более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 12 тысяч комплектов средств десантирования и парашютных систем, сообщил генерал-полковник Андрей Сердюков

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Количество новой техники в частях и подразделениях Воздушно-десантных войск к концу 2021 года достигнет 75%. Об этом в интервью газете "Красная Звезда" сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"В этом году планируется поставить более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 12 тысяч комплектов средств десантирования и парашютных систем, что позволит довести уровень обеспеченности современными и модернизированными образцами до 75 процентов", - заявил он.

Разработана и прошла государственные испытания перспективная парашютная система специального назначения, предназначенная для десантирования с высот 1,2-8 тыс. метров.

"К концу этого года спланирована поставка тренажера БМД-4М для подготовки экипажа в полном составе", - отметил еще одну ожидаемую новинку командующий.

Отвечая же на вопрос об улучшении комплектования ВДВ личным составом, Сердюков подчеркнул, что к исходу 2022 года показатели укомплектованности войск военнослужащими по контракту планируется довести до 80% от общего числа военнослужащих.

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Страны
Россия
Продукция
БМД-4
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