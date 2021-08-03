К концу 2021 года количество новой техники в ВДВ достигнет 75%

В этом году планируется поставить более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 12 тысяч комплектов средств десантирования и парашютных систем, сообщил генерал-полковник Андрей Сердюков

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Количество новой техники в частях и подразделениях Воздушно-десантных войск к концу 2021 года достигнет 75%. Об этом в интервью газете "Красная Звезда" сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"В этом году планируется поставить более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 12 тысяч комплектов средств десантирования и парашютных систем, что позволит довести уровень обеспеченности современными и модернизированными образцами до 75 процентов", - заявил он.

Разработана и прошла государственные испытания перспективная парашютная система специального назначения, предназначенная для десантирования с высот 1,2-8 тыс. метров.

"К концу этого года спланирована поставка тренажера БМД-4М для подготовки экипажа в полном составе", - отметил еще одну ожидаемую новинку командующий.

Отвечая же на вопрос об улучшении комплектования ВДВ личным составом, Сердюков подчеркнул, что к исходу 2022 года показатели укомплектованности войск военнослужащими по контракту планируется довести до 80% от общего числа военнослужащих.