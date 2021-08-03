Капитальный апгрейд: Минобороны начало обновление Су-30СМ

Минобороны начало модернизацию Су-30СМ до версии Су-30СМ2 «Супер-Сухой». Сейчас это самый многочисленный тип современных истребителей в составе Воздушно-космических сил (ВКС) и морской авиации. Работы в рамках проекта начнутся в декабре нынешнего года. А уже в конце следующего первый истребитель, модернизированный до версии СМ2, должен пройти все испытания. При апгрейде машины получат новые двигатели, радары и «умное» вооружение. Параллельно выполняется и контракт на производство новых боевых машин этого типа — в конце года в войсках ожидается массовый приход новой авиационной техники. Эксперты отмечают, что усовершенствованием процесс не ограничится.

Минобороны начало модернизацию Су-30СМ до версии Су-30СМ2 «Супер-Сухой». Сейчас это самый многочисленный тип современных истребителей в составе Воздушно-космических сил (ВКС) и морской авиации. Работы в рамках проекта начнутся в декабре нынешнего года. А уже в конце следующего первый истребитель, модернизированный до версии СМ2, должен пройти все испытания. При апгрейде машины получат новые двигатели, радары и «умное» вооружение. Параллельно выполняется и контракт на производство новых боевых машин этого типа — в конце года в войсках ожидается массовый приход новой авиационной техники. Эксперты отмечают, что усовершенствованием процесс не ограничится.

Больше самолетов

Согласно утвержденному военным ведомством графику (есть в распоряжении «Известий»), работы «по опытному капитальному ремонту самолетов Су-30СМ Минобороны России с одновременной модернизацией в техническое лицо Су-30СМ2» начнутся уже в декабре 2021 года.

По словам источников «Известий» в министерстве, провести модернизацию первой партии Су-30СМ до обновленной версии и завершить их испытания планируется до конца следующего года. При этом, как отметили собеседники издания, военное ведомство не делает ставку только на истребители, которые пройдут апгрейд, — одновременно будут закупаться и новые Су-30СМ2.

Как ранее сообщали «Известия», крупномасштабный контракт по апгрейду строевых Су-30СМ до версии СМ2 оценивается в семь миллиардов рублей. Точное количество самолетов, которые будут обновлены, пока официально не называлось.

В прошлом году Минобороны подписало договор на производство 21 нового истребителя Су-30СМ2 общей стоимостью в несколько десятков миллиардов рублей. Эти самолеты пойдут на вооружение морской авиации.

— Су-30СМ создавали из хорошо отработанной экспортной версии, поставлявшейся Индии, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — На нем осталась часть зарубежного оборудования, ставшего подсанкционным. Поэтому уже в 2015 году начались работы по глубокой модернизации, совмещенной с импортозамещением. Обновленные самолеты вплотную приблизятся по возможностям к пятому поколению.

Модернизированный облик

Модернизированная версия Су-30СМ не только будет обладать улучшенными боевыми характеристиками, но и станет унифицированной с Су-35. В результате упростится обслуживание многочисленного парка обоих типов современных истребителей ВКС. Особенно важно это в отношении двигателей — самых дорогих комплектующих самолета.

Су-30СМ2 получат авиадвигатель АЛ-41Ф-1С, который используется и на Су-35С. По сравнению с нынешней силовой установкой его тяга вырастет больше чем на 16%, до 14 500 кгс. Кроме того, у него в два раз больший ресурс: межремонтный интервал достиг 4 тыс. часов. Усовершенствования и плазменная система зажигания сделали мотор более экономичным, в результате чего возрастет и продолжительность полета.

С момента принятия на вооружение базовой версии Су-30СМ было разработано и поставлено на вооружение большое количество современных авиационных средств поражения. Изменения бортовой электроники и программного обеспечения позволят задействовать новые ракеты и бомбы, созданные для вооружения Су-35 и малозаметного истребителя пятого поколения Су-57.

Среди других улучшений — новый радар, унифицированный с Су-35. Он позволит самолету с большего расстояния обнаруживать наземные и воздушные цели, в том числе малозаметные. Это необходимо для того, чтобы использовать новейшие дальнобойные ракеты и уверенно чувствовать себя в воздушном бою с любым противником.

Получат Су-30СМ2 и новейшую многоканальную объединенную систему связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД). Такая уже установлена на истребители пятого поколения. Она позволяет связываться самолетам и беспилотникам между собой, поддерживать высокоскоростной контакт с наземными пунктами управления, интегрироваться в современные автоматизированные контуры управления.

Самый многочисленный

Су-30СМ для российских ВВС создали на базе экспортной версии Су-30МКИ, разработанной для Индии. Двухместный экипаж самолета позволяет лучше использовать современное управляемое вооружение. Штурман-оператор может сосредоточиться на поиске и поражении наземных и надводных целей.

Отличия от экспортного варианта внесли в радиолокатор, системы связи и госопознавания. Изменился набор доступного вооружения и даже катапультное кресло. Доработали также и программное обеспечение.

Первый контракт на поставку сверхманевренных Су-30СМ российскому Министерству обороны подписали в марте 2012 года. Корпорация «Иркут» обязалась построить и передать ведомству 30 самолетов. Уже в декабре того же года первая пара истребителей новой постройки перелетела с заводского аэродрома на Дальнем Востоке в Государственный летный испытательный центр в Ахтубинске и приступила к испытаниям. С 2013-го начались серийные поставки. В последующем были заключены дополнительные контракты еще на несколько десятков единиц.

Ко времени заключения контракта новейшие Су-35 и Су-57 еще проходили испытания. В результате СМ на несколько лет стал наиболее совершенным серийным истребителем в арсенале российских ВВС. Сейчас полки с Су-30СМ есть в Западном, Южном и Восточном военных округах. Общее их количество на вооружении составляет около 130 штук.

В морской авиации эти самолеты первоначально поступали не в истребительные, а в штурмовые авиаполки. Флотские летчики регулярно отрабатывают не только воздушный бой, но и удары по сухопутным и морским целям. Их ракетное вооружение на учениях проверено стрельбой по реальным боевым кораблям-мишеням.

Су-30СМ также фактически стал стандартом для вооружения наиболее близких союзников России. Самолеты приобрели Казахстан и Белоруссия, эскадрилью получила Армения.

Антон Лавров Алексей Рамм