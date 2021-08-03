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На Украине испытали новый реактивный снаряд «Тайфун-1»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Боеприпас калибра 122 мм разработан для модернизированной системы залпового огня БМ-21У «Верба».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Боеприпас от ГП «Конструкторского бюро «Южное» им. М.К. Янгеля» разработан для модернизированной системы залпового огня БМ-21У «Верба».

По словам министра обороны Андрея Тарана, КБ «Южное» также с успешным результатом провело государственные (летные) испытания отремонтированных ракет для тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Таран рассказал, что во время опытного ремонта они были дополнительно оснащены системой аварийного прекращения полета и системой телеметрического контроля.

Он добавил, что сейчас на завершающем этапе государственных испытаний находится создание высокоточной ракеты калибра 300 мм «Вильха-М» с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня «Смерч», разработанной ГП Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч».

Таран отметил, что в рамках программы повышения обороноспособности, Минобороны закупит оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан». Его производителем является ГП КБ  «Южное», говорит УНИАН.

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Страны
Украина
Продукция
9А52-2 Смерч
Град РСЗО
Точка-У
Компании
КБ "Южное"
Луч ГосККБ (Украина)
Луч КБ
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