В НАТО не собираются прекращать антироссийские провокации в Черном море

Военно-морские силы РФ регулярно сопровождают суда НАТО в акватории Черного моря, таким образом устрашая и провоцируя североатлантический флот.

Об этом в интервью Business Insider рассказал командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк. По его словам, маневры ВМС России нацелены на устрашение НАТО.

«Можно утверждать, что они провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть», — сказал Берк.

Известия пишут, что в июне Черноморский флот РФ совместно с пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца Defender.

Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.