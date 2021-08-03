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В США заявили об угрозе ядерной войны из-за ракет России и Китая

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Источник изображения: Фото: Минобороны России / РИА Новости

Военный эксперт, директор по политике в области разоружения и сокращения угроз Ассоциации по контролю над вооружениями (США) Кингстон Рейф заявил, что разработка ракет Китаем и Россией может вызвать неконтролируемую ядерную войну. Его слова передает The Sun.

По словам эксперта, в настоящее время Вашингтон модернизирует весь свой флот, а Пекин и Москва продолжают испытания новых ракет и расширяют свой арсенал. Однако между странами нет той гонки вооружений, которая была в годы холодной войны.

«Мы наблюдаем новый виток ядерного соперничества крупных держав, которое в ближайшем будущем может стать еще более масштабным и опасным, если мы не предпримем шаги для того, чтобы этому воспрепятствовать», — отметил Рейф и подчеркнул, что ядерная гонка представляет угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов и их союзников.

Эксперт добавил, что необоснованная уверенность крупных держав в том, что ядерный конфликт можно ограничить или контролировать, вызывает обеспокоенность. При этом Рейф считает, что соперничество между сверхдержавами эволюционирует, и стороны в качестве ответа на действия конкурента выбирают увеличение размера, разнообразия и возможностей своего арсенала.

Ранее в Воронеже началось строительство «самолета Судного дня» — борта для управления войсками на случай ядерной войны на базе нового широкофюзеляжного Ил-96-400М. Проект носит название «Звено-3С». Начинка самолета позволит доводить приказы до наземных и подводных пусковых установок в радиусе шести тысяч километров.

В 2020 году директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что ядерный арсенал Соединенных Штатов превышает арсенал Китая в 20 раз. Он отметил, что американская сторона планирует увеличить этот разрыв. По его словам, Вашингтон собирается инвестировать в расширение ядерного арсенала 500 миллиардов долларов в следующие 10 лет и 1,2 триллиона в следующие 30 лет.


Варвара Кошечкина

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Ил-96
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
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