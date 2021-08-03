В НАСА раскрыли детали инцидента с модулем «Наука» на МКС

Международная космическая станция (МКС) совершила полтора оборота во время инцидента, который возник при стыковке с российским модулем «Наука». Об этом написал в Twitter руководитель американского сегмента станции Зебулон Сковилль.

Астронавт прокомментировал отчет НАСА, которое раскрыло детали происшествия, и ответил на вопросы пользователей сети. В одном из ответов он рассказал, что станция совершила сначала полтора оборота, а затем еще пол-оборота, чтобы вернуться в исходное положение. Все вращение происходило по тангажу.

Также Сковилль рассказал, что солнечные батареи и радиаторы станции остались прикреплены на своих местах. По его словам, опасности для экипажа ситуация не представляла.

29 июля на модуле «Наука» незапланированно включились двигатели. Это произошло из-за кратковременного сбоя программного обеспечения, заявил руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев. Ранее модуль успешно пристыковался к МКС, его полет занял восемь суток. Сообщалось, что из-за инцидента станция развернулась на 45 градусов.

Ксения Богачева