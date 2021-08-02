Модуль «Наука» крутанул МКС на полтора оборота

Международная космическая станция (МКС) совершила почти полтора оборота во время инцидента с пристыковкой российского многофункционального модуля (МЛМ) «Наука». Об этом в воскресенье, 1 августа, рассказал руководитель полета американского сегмента МКС Зебулон Сковилль в своем Twitter.

«Почти всё вращение было по тангажу. Станция совершила почти 1,5 оборота, а затем пол-оборота, чтобы вернуться в исходное положение», — написал он в ответ на вопрос одного из пользователей.

По оценкам NASA, из-за неожиданного включения двигателей на модуле «Наука» МКС повернулась на 45 градусов.

30 июля модуль «Наука», предназначенный для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов, пристыковался к МКС.

Российский космонавт Олег Новицкий на борту МКС сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) о незапланированно включившихся двигателях модуля «Наука». Позднее космонавты сообщили, что их удалось отключить.

В «Роскосмосе» пояснили, что работа двигателей была связана с процессом перевода модуля из полетного режима в режим «состыкован с МКС».

Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. В апреле в «Роскосмосе» рассказали, что благодаря модулю «Наука» станет возможным проводить эксперименты в открытом космосе не выходя со станции, а также появится дополнительная каюта для космонавта.