Die Zeit (Германия): Россия и США начали переговоры о разоружении

Возобновившиеся в Швейцарии переговоры России и США о разоружении у многих вызывают надежду. Но дух Женевы нынче совсем другой, чем в 1985 году. Россияне отмечают более агрессивную, чем даже во время холодной войны риторику Запада. Запад сетует на отказ России от горабчевско-ельцинского курса. «Мы как будто в состоянии войны с тенденцией к обострению», — пишет читатель.

Представители США и России начали переговоры о возможном разоружении. С этой целью в Женеве встретились заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман (Wendy Sherman). Во время их неформальных переговоров речь шла о будущем контроле вооружений и уменьшении рисков, а также об укреплении "стратегической стабильности". Это явствует из заявлений обеих делегаций. Конкретных результатов переговоры пока не дали. По сведениям из правительства США следующая встреча намечена на начало сентября.

Существуют "серьезные расхождения во мнениях"

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, встреча экспертов двух стран - это позитивный сигнал. "Мы надеемся, что эти контакты как минимум дадут возможность каждой из сторон изложить свою позицию", - сказал он. Однако Песков заметил также, что встречу Путина и Байдена 16 июня не следует переоценивать. Якобы переговоры были полезными и конструктивными, но и показали, что еще существуют "сильные расхождения во мнениях".

Недавно Байден вновь высказался критически по отношению к российскому руководству. Так во вторник он сказал, что у Путина серьезные проблемы и что его экономика - это только "атомное оружие и нефтяные скважины", больше ничего. "Он знает, что у него серьезные проблемы, и это делает его с моей точки зрения еще опаснее", - сказал Байден. Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что высказывания Байдена не имеют ничего общего с действительностью и являются следствием отсутствия знаний о современной России и о непонимании ее.

Комментарии читателей:

tb

"… что у Путина серьезные проблемы и что его экономика - это только ‘атомное оружие и нефтяные скважины', больше ничего. ‘Он знает, что у него серьезные проблемы, и это делает его с моей точки зрения еще опаснее', - сказал Байден".

Cчитаю, что это очень точная оценка положения.

Kapaster d.J.

Да, атомное оружие остается самой большой опасностью. Подобные переговоры и договоры должны быть и в отношении современного цифрового оружия. Сейчас возникает ощущение, что мы постоянно находимся в состоянии войны, имеющей тенденцию к обострению.

Andreas817

Вести переговоры в любом случае лучше, чем бряцать оружием. Наши средства массовой информации ведут себя, к сожалению, не умиротворяюще. Они упражняются в обругивании России.

Jaundso

"Его экономика - это только атомное оружие и нефтяные скважины, больше ничего"

У Соединенных Штатов атомное оружие, сланцевый газ и доллар, больше ничего. Если завтра никто больше не будет рассчитываться за нефть в долларах, то США будут завидовать инфляции в Зимбабве.

kritikatur

Совместные переговоры важны и внушают оптимизм. Уж точно они лучше, чем агрессивная риторика.

DoktorFaust

Это правильный путь. Только так мы должны в будущем общаться друг с другом. Ведь нам нужно решать массу других проблем, а не тратить деньги на бессмысленное вооружение.

gus_kenner

"Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что высказывания Байдена не имеют ничего общего с действительностью и являются следствием отсутствия знаний о современной России и о непонимании ее".

Ну, понятно, Песков выезжает не дальше 30 километров от границ Москвы. Ему можно посоветовать однажды совершить это путешествие в XIX век, а не только быть рупором Путина. Современная Россия? Это просто анекдот!

Gnadenlose russische Arithmetik

На тему "его экономика - только атомное оружие и нефтяные скважины"

У России более 60 % мирового рынка атомных электростанций. США покупают 20 % российского ядерного топлива для АТС. Газ и нефть составляют менее 10 % российского ВВП. К сведению - для того чтобы делать современное оборудование, страна должна обладать очень современной и интеллектуальной промышленностью.

Mitlesen

Без вовлечения в переговоры Китая - это имеет мало смысла, там сейчас строят новые пусковые шахты для ракет - более 100 новых гнезд…

Wilhelm Meisters Lehrjahre IV

Чтобы у вас была реальная информация о современной России - до пандемии у страны был ВВП меньше итальянского.

Kardi0versi0n

Может быть, русские в скором времени будут экспортировать свое атомное оружие? Тогда США уже не будут говорить таким тоном.

ZONIN

Ну, хотя бы они говорят друг с другом.

Не очень умно во время переговоров бросаться такими по-детски глупыми ковбойскими фразами. Наверное, Байдену это нужно, чтобы понравиться своей публике.