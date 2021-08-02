Akharin Khabar (Иран): индийские ПВО отныне будут ставить «шах и мат» по-русски?

Российские аналитики сообщают, что у нового российского истребителя Checkmate («Шах и мат») уже появилась своя «клиентура» на Ближнем Востоке, в странах Латинской Америки и Юго-восточной Азии. Так, Индия намерена закупить партию нового российского истребителя.

ИА "Фарс": Различные СМИ и источники, указывая на сведения о тупике в переговорах по закупке американских истребителей F-35, сообщают о намерении индийских властей закупить новый российский истребитель Пятого поколения.

Не прошло буквально нескольких дней после того, как образцы данного нового российского военного самолета появились на выставке, как СМИ уже начали обсуждать возможность первого международного контракта с участием данного образца российских ВВС. На этот раз - с индийской стороной.

По сведениям китайского издания China Morning Post, Индия намерена закупить партию нового российского истребителя, который получил условное название Checkmate ("Шах и мат"), с целью противостояния истребителям G-20 китайского производства. Необходимо отметить, что китайские СМИ, учитывая особую специфику отношений Индии со своим восточным соседом, особенно пристально отслеживают всю информацию по предполагаемым военным контрактам, которые хотят заключить в Дели. К тому же есть сведения и о том, что у Индии будет возможность приобрести российский истребитель Пятого поколения дешевле, чем американский F-35. Как утверждается, стоимость истребителя может составить от 25 до 30 миллионов долларов.

Российские аналитики сообщают, что у нового российского истребителя Checkmate уже появилась своя "клиентура" на Ближнем Востоке, в странах Латинской Америки и Юго-восточной Азии. Однако еще раньше китайские обозреватели, специализирующиеся на новостях с военных рынков, стали обсуждать возможность закупки данной новинки российской авиации именно со стороны Индии.

Производитель истребителя, компания "Сухой", сообщила, что истребитель Пятого поколения Checkmate имеет максимальную скорость 2 Маха, и также дальность полета до 3000 километров.

По данным упомянутого китайского источника, Индия ранее проводила переговоры с американской компанией "Локхид Мартин" (Lockheed Martin Corporation) о закупке истребителей F-35, однако переговоры закончились безрезультатно. Индия, памятуя о своих военных конфликтах с Китаем, сейчас очень стремится к тому, чтобы теперь приобрести истребители Пятого поколения. Однако после недавних пограничных стычек с Индией, Китай постоянно держит на индийско-китайской границе истребители G-20: все, что могла бы противопоставить им Индия - это истребители Четвертого с половиной поколения "Dassault Rafale" ("Рафаль"), французского производства. Понятно, что Индия считает их на случай нового возможного конфликта с Китаем недостаточной альтернативой.

Недавно источник в Вооруженных силах Индии сообщал о "вооруженных провокациях" со стороны Китая, сосредоточении им ракет и радарных систем в Восточном Ладакхе. Говоря об этом, Маршал Бхадра, высокопоставленный индийский военный сообщил, что Китай продлил так называемую "Линию контроля" и установил на ней большое количество радаров и ракет класса "земля-земля".

По сообщению индийского военного, ВВС Китая сосредоточили вблизи границы с Индией как истребители местного производства G-10 и G-20, а также Су-30 производства России. Помимо этого, Китай развернул зенитно-ракетные комплексы С-400.

Как сообщала вышеупомянутая китайская газета China Morning Post, все технические характеристики нового истребителя Checkmate пока не разглашаются, но один из китайских военных аналитиков из Пекина заявил, что аэродинамический дизайн самолета демонстрирует лучшие скрытые возможности, нежели Су-57, первый в России истребитель Пятого поколения, поступивший на вооружение в декабре прошлого года.

Наряду с этим, Индия "в упреждающем маневре" направила свои военные подразделения, сосредоточенные в штате Джамму и Кашмир, в Восточный Ладакх. Накануне индийские источники сообщили, что "на случай упреждения вероятной китайской агрессии" в Восточный Ладакх направлено 15 тысяч военнослужащих. Знакомые с ситуацией источники добавляют, что в Восточном Ладакхе развернуты силы долговременного базирования, которые должны послужить "эффективным отпором" любым "неожиданностям и провокациям" на китайской границе.

Учитывая возможности новых военных столкновений с Китаем, Индия значительно увеличила свое военное присутствие Восточном Ладакхе: сейчас в данном районе сосредоточены, вместо одной, две полнокровных дивизии в сопровождении частей танковых и моторизованных войск. Особые горные подразделения индийской армии, которым предписано, в случае военного конфликта с Китаем, проводить наступательные операции, также были развернуты в приграничных районах.

Необходимо напомнить, что еще с конца прошлого года и Индия и Китай значительно усилили свое военное присутствие вдоль общей границы. Активизировались военные приготовления в различных формированиях и родах войск и в других частях региона. При этом, однако, обе стороны публично заявляют, что продолжают вести переговоры о деэскалации напряженности в регионе.

И, как видно, новый российский истребитель Пятого поколения уже в самом ближайшем будущем завоюет военные рынки многих стран, раз только новость о его демонстрационных полетах уже привела к военным приготовлениям двух крупнейших государств мира.