Войти
ТАСС

В NASA заявили, что МКС при инциденте с модулем "Наука" совершила почти 1,5 оборота

359
0
0
Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: © NASA

Станция повернулась на 45 градусов, отметил руководитель полета американского сегмента МКС Зебулон Сковилль

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Международная космическая станция (МКС) совершила почти полтора оборота во время инцидента с российским многоцелевым лабораторным модулем (МЛМ) "Наука". Об этом заявил в субботу вечером руководитель полета американского сегмента МКС Зебулон Сковилль.

Сразу после инцидента в NASA сообщали, что, согласно предварительным оценкам, из-за неожиданного включения двигателей на модуле "Наука" МКС повернулась на 45 градусов. "Почти все вращение было по тангажу. Станция совершила почти 1,5 оборота, а затем пол-оборота, чтобы вернуться в исходное положение", - написал он в Twitter в ответ на вопрос одного из пользователей.

МЛМ "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. В четверг модуль пристыковался к МКС. После стыковки в NASA сообщили, что двигатели модуля "Наука" непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск) в четверг. Ситуация не угрожала экипажу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Проекты
Байконур
МКС
Похожие новости
12.04.2021
За "Наукой" и хлебом: "Гагарин" полетел к МКС
02.02.2021
Российские космонавты могут 1 февраля перейти на американские рационы питания
28.11.2019
Роскосмос подтвердил сдвиг стыковки "Прогресса МС-13" с МКС из-за стыковки корабля Dragon
02.10.2019
Новые американские пилотируемые корабли полетят на МКС в 2020 году
22.02.2019
Команда из двух женщин-астронавтов совершит выход в открытый космос
11.07.2017
Экипаж очередной экспедиции на МКС определят в Звездном городке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.08 12:49
  • 7
В тушении пожаров в Турции задействовали самолеты из РФ и Украины
  • 02.08 12:45
  • 41
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 02.08 12:41
  • 95
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 02.08 11:50
  • 1
"Севмашу" поставили задачу сократить сроки сдачи атомных подлодок на 9-14 месяцев
  • 02.08 11:26
  • 2
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
  • 02.08 11:11
  • 1
В технополисе "ЭРА" обсудили вопросы формирования научно-технического задела в интересах создания ПВН
  • 02.08 11:11
  • 1
Военнослужащие впервые применили дистанционный способ "блокирующего минирования"
  • 02.08 11:09
  • 1
Российскую промышленность в срок до 2024 года избавят от иностранного ПО
  • 02.08 10:59
  • 1
Американский бомбардировщик-невидимку назвали «худшим кошмаром» России
  • 02.08 10:41
  • 1042
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.08 10:04
  • 2
Замглавы ОАК: наращиваем компетенции по строительству военно-транспортных самолетов
  • 02.08 07:40
  • 3
Японская компания дважды за месяц успешно запустила ракету собственной разработки
  • 02.08 06:30
  • 5
Деловая столица (Украина): оружейная многовекторность. Почему российский Су-35 проиграл французскому Rafale в Египте и почему это неважно
  • 02.08 05:56
  • 2
«Стальной охотник» - нестандартные способы ведения боя
  • 02.08 05:52
  • 1
Раскрыты характеристики российского сверхтяжелого самолета