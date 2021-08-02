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Глава СВР Нарышкин: российская разведка побеждает не числом, а умением

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 авг - РИА Новости. Бюджет ЦРУ США может в десятки раз превышать бюджет Службы внешней разведки России, но россияне побеждают не числом, а умением, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

Президент США Джо Байден в минувший вторник обратился к американскому разведсообществу. По словам Байдена, президента России Владимира Путина "адски беспокоит", что американские разведчики "лучше, чем его команда".

"Я верю в то, что авторство вот этого сравнительного анализа двух специальных служб принадлежит исключительно президенту Соединенных Штатов Америки, и напрасно он стал приписывать авторство еще кому-то", - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 1".

"Что касается Центрального разведывательного управления, то, конечно, их ресурсы, финансовые ресурсы, наверное, в десятки раз больше, чем бюджет Службы внешней разведки, но, как говорил Александр Васильевич Суворов, русские, россияне побеждают не числом, а умением", - подчеркнул Нарышкин.

По его словам, в СВР с уважением относятся к ЦРУ, к тому, что в рядах американской разведки очень опытный оперативный состав и очень вдумчивые аналитики.

"Говорил и повторю, что эта специальная служба находится, ну, в пятерке, даже в тройке самых действительно сильных и авторитетных разведывательных служб в мире. В этой же группе находится и Служба внешней разведки ... Мы знаем их сильные стороны, знаем и наши сильные стороны", - отметил Нарышкин.

"Все-таки в нашем профессиональном сообществе принято уважительно относиться друг к другу", - добавил он.

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Страны
Россия
США
Персоны
Нарышкин Сергей
Путин Владимир
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