Беспилотники-инкогнито атаковали израильский танкер

В Аравийском море, неподалеку от побережья Омана, был атакован израильский нефтяной танкер. Нападение осуществлялось беспилотником неизвестной принадлежности, который нанес по судну два удара.

Бомбардировке БПЛА подвергся танкер Mercer Street. После попадания по кораблю бомб раздались два мощных взрыва. В результате нападения погибли двое и получили ранения три члена экипажа. По имеющейся информации, судно критических повреждений не получило и может продолжать движение.

Об этом сообщает Free News, цитируя «Телеграм»-канал «Оперативная линия».

Израильские СМИ обвинили в этом инциденте Иран, однако официальных подтверждений по этому поводу от Тель-Авива пока нет. Дело в том, что после атаки на Mercer Street, отследить перемещение БПЛА не удалось.