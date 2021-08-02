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WarSpot

Америка прощается с «Независимостью»

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Источник изображения: warspot.ru

Американский флот списал полностью боеспособный десятилетний корабль. Портал navalpost.com сообщил о том, что ВМС США отправили на хранение USS Independence (LCS 2).

«Команда USS Independence взяла на себя тяжёлую ответственность. С момента введения кораблей в состав флота мы просили её служить для определённой цели: тестирования нового оборудования и концепций. Экипаж добился этого и многого другого. Без их усилий и опыта класс кораблей не был бы таким, каким он является сегодня», — заявил вице-адмирал Рой Китченер, командующий надводными силами ВМС Тихоокеанского флота США.

Капитан торжественно покидает USS Independence

Источник изображения: navalpost.com

ВМС США объявили о планах списать первые корабли прибрежной зоны в прошлом году. На хранение предлагалось отправить по паре кораблей типа Freedom и Independence. В командовании флота объяснили это тем, что программа LCS шла по ускоренной программе, и первые корабли, принятые на вооружение, были опытными. Таким образом, первые образцы существенно отличаются от последующих, а их модернизация признана нецелесообразной.

LCS — американская программа по созданию боевых кораблей прибрежной зоны (литоральных кораблей). В рамках этой программы ВМС США закупают два типа кораблей: LCS-1 Freedom производства корпорации Lockheed Martin и LCS-2 Independence, сборкой которых занимается компания Austal USA. Оба корабля имеют схожие характеристики и вооружение, но существенно отличаются типом корпуса. До 2030 года американские ВМС планируют получить на вооружение порядка 60 кораблей двух типов.

Корабли типа LCS-2 Independence по типу корпуса являются тримаранами и в своём классе считаются одними из самых крупных в мире. Длина каждого корабля составляет 127,4 м, ширина — 31,6 м, осадка — 4,3 м, водоизмещение — до 3100 т. Тримаран может развивать скорость в 47 узлов (87 км/ч) и без дозаправки преодолевать до 8000 км. Каждый из кораблей вооружён 57-мм артиллерийским орудием, четырьмя пулемётами калибра 12,7 мм и пусковой установкой с одиннадцатью ракетами Evolved SeaRAM. Кроме того, на их палубах находится площадка и ангар для двух вертолётов MH-60R/S Seahawk и беспилотника MQ-8 Fire Scout.

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Страны
США
Продукция
Fire Scout
Phalanx CIWS
SH-60
Компании
Austal
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Проекты
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LCS-2
БПЛА
ТОФ
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