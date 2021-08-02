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Американский бомбардировщик-невидимку назвали «худшим кошмаром» России

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Рендерное изображение B-21
Рендерное изображение B-21.
Источник изображения: Фото: @defpostmedia / Twitter

ВВС США в ближайшее время испытают новый бомбардировщик-невидимку B-21, который создаст серьезные проблемы для России. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Дозвуковой B-21 Raider производства концерна Northrop Grumman планируется принять в эксплуатацию в 2025 году. Основное его вооружение будут составлять гиперзвуковые ракеты, однако самолет сможет нести и ядерные боеголовки. Причем основной его задачей будет скрытый выход в район нанесения удара в обход систем противовоздушной обороны (ПВО) и их уничтожение.

Отмечается, что B-21 благодаря принципиально новым технологиям сможет обойти даже российские ПВО C-400 «Триумф» и находящийся в разработке комплекс C-500 «Прометей», которые способны обнаруживать самолеты-невидимки. Эксперты The National Interest уже назвали бомбардировщик «худшим кошмаром» России.

Все характеристики нового бомбардировщика-невидимки засекречены. Известно, что во время испытаний самолета будут использоваться ПВО, схожие с российскими и китайскими системами.

Ранее эксперты назвали комплекс C-500 «Прометей» особым вызовом для НАТО. Главной особенностью комплекса станет возможность отражать гиперзвуковые ракеты, которые пока есть только на вооружении у России. При этом он будет устойчивее к радиоэлектронным помехам, чем его предшественник. Первые испытания С-500 прошли в июле и были успешными.


Ксения Богачева

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Страны
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США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
С-400 Триумф
С-500
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Россия–США: состязание бомбардировщиков
1 комментарий
№1
02.08.2021 10:59
Цитата
Отмечается, что B-21 благодаря принципиально новым технологиям сможет обойти даже российские ПВО C-400 «Триумф» и находящийся в разработке комплекс C-500 «Прометей», которые способны обнаруживать самолеты-невидимки.
Т.е. мы теперь можем открыто завалить такой самолёт, чисто для пробы, а затем правдоподобно это отрицать ссылаясь на данный тезис.
+2
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