«Красноярск» готовится к испытаниям

Российский флот в скором времени получит новую атомную субмарину. Пресс-служба АО «ПО «Севмаш» сообщила о выводе подводной лодки «Красноярск» из эллинга.

«Сейчас две подводные лодки данной серии бороздят просторы мирового океана, несут боевую службу — это первый в серии АПК «Северодвинск» и головной корабль проекта «Ясень-М» «Казань». И вот сегодня мы выводим серийный корабль, который, я уверен, ВМФ получит в срок», — заявил Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

Вывод АПЛ «Красноярск» из эллинга Источник изображения: sevmash.ru

«Красноярск» — четвёртая атомная субмарина в серии «Ясеней» (проект 885). Первая подводная лодка этого проекта («Северодвинск») была заложена в 1993 году, но передана морякам только 17 июня 2014 года. Ещё пять многоцелевых атомных субмарин — «Казань» (заложена в 2009 году), «Новосибирск» (2013), «Красноярск» (2014) и «Архангельск» (2015), а также «Пермь» — строятся по новому проекту «Ясень-М».

Проект многоцелевой атомной подлодки четвёртого поколения 885 (08850) «Ясень» был разработан в 90-е годы Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит» на базе проектов 705(К) «Лира» и 971 «Щука-Б». Строительство новых субмарин ведёт ПО «Севмаш», входящее в состав АО «Объединённая судостроительная корпорация».

Длина «Красноярска» составляет 139 м, ширина — 13 м, осадка — 10 м. В надводном положении субмарина будет иметь водоизмещение 8600 т, в подводном — до 13 800 т. Подлодка способна погружаться на глубину до 600 м, развивать скорость до 16 узлов в надводном положении и до 31 узла — в подводном. Автономность плавания подлодки будет достигать 100 суток.

Субмарина предназначена для уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, военно-морских баз, портов и других целей. Подлодка оснащена одновальной паротурбинной атомной энергетической установкой мощностью около 43 000 л.с., тепловая мощность реактора ОК-650В превышает 200 МВт. «Красноярск» будет иметь восемь вертикальных шахт для пуска крылатых ракет «Оникс» и «Калибр», а также десять торпедных аппаратов калибра 533 мм (общий боекомплект — 30 торпед).